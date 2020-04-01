اليوم السابع
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البنتاجون: انتشار كورونا على حاملة طائرات لا يتطلب عملية إجلاء لطاقهما

الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:07 ص
البنتاجون: انتشار كورونا على حاملة طائرات لا يتطلب عملية إجلاء لطاقهما مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكى
رويترز

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قال وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر، إن الوقت ليس مناسبا لإخلاء حاملة طائرات أمريكية تفشى فيروس كورونا بين طاقمها، مضيفا أنه لم يقرأ بالتفصيل رسالة من قبطان الحاملة يناشد فيها طلب المساعدة.

كانت رويترز نشرت فى وقت سابق رسالة من بريت كروزير قبطان حاملة الطائرات ثيودور روزفلت، يدعو فيها إلى إجلاء أربعة آلاف بحار من على متن الحاملة وعزلهم صحيا.

و خلال حديثه لمحطة (سي.بي.إس) لم يعلق وزير الدفاع الأمريكي، بشكل مباشر على اقتراح قبطان الحاملة، على الأقل في الأجزاء التي بثتها المحطة، وعندما سُئل عما إذا كان الوقت مناسبا لإخلاء الحاملة قال إسبر "لا أعتقد أننا وصلنا إلى هذه النقطة".

وقال "ننقل الكثير من الإمدادات والمساعدات، المساعدات الطبية، إلى الحاملة في (جزيرة) جوام. نوفر طواقم طبية إضافية..." مضيفا أن الهدف لا يزال يتمثل في احتواء الفيروس وإنه لا توجد أى حالات خطيرة بين أفراد الطاقم.


البنتاجون

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انتشار كورونا

اسبر

امريكا

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