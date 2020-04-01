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الأوقاف تصدر كتابا عن عبادات المصاب بكورونا وحجه وفقه المرض والنوازل

الأربعاء، 01 أبريل 2020 11:50 م
الأوقاف تصدر كتابا عن عبادات المصاب بكورونا وحجه وفقه المرض والنوازل وزير الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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قررت وزارة الأوقاف مجاراة الأحداث الحالية للتعامل مع أزمة كورونا، وإصدار كتاب فقه النوازل ويشمل فقه العبادات للمصاب والمعالج والمخالط وآداب التعامل مع المِحن، مؤكدة أنها تتأهب لإصداره باقصى سرعة لتوجيه الجمهور دينيا للتعامل مع الأزمات الصحية والاجتماعية، ولتشكيل وعى عام حول النوازل والراى الشرعى فى التصرفات والعبادات.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: "يجوز تعليق فريضة الحج هذا العام فى ظل انتشار فيروس كورونا"، مضيفًا: "فى إحدى المسائل التى يتناولها الكتاب، أن تعليق الحج حال خشية الهلاك كتعليق الجمع والجماعات سواء بسواء، حيث يجوز لولى الأمر أن يقيد المباح للضرورة أو المصلحة، كذلك يحوز تقديم الزكاة عن وقتها للمصلحة، وصواب ذلك عظيم".

وكان وزير الحج السعودى، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، دعا دول العالم الإسلامي للتريث قبل القيام بأي خطط للحج حتى تتضح الرؤية بشأن كورونا. وقال الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن: المملكة على استعداد لخدمة الحجاج في كل الأحوال لكن الأولوية هي للحفاظ على سلامتهم ، لكن الظروف الأتية تجعلنا ننصح القادمين من جميع أنحاء العالم التريث فى عمل عقود الحج حتى تتبين الرؤية.

وأشاد الوزير بقرار خادم الحرمين الشريفين بضرورة علاج المواطينن والمقيمين والوافدين إلى البلا حال ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا. قال وزير الحج والعمرة السعودى خلال لقاءه مع قناة الإخبارية السعودية، إن المملكة تقوم بجهود كبيرة لمكافحة فيروس كورونا بالبلاد، مؤكدا أنه خلال 8 أيام تم إخراج 68 ألف معتمر، وكان هناك نصف مليون معتمر بالبلاد شاركت الشركات الخاصة في إخراجهم من البلاد.


وزاره الاوقاف

كورونا

فقه العبادات

فقه النوازل

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