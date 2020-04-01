اليوم السابع
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الأمير تشارلز يشيد بتفانى القطاع الصحى فى مواجهة كورونا ببريطانيا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:38 م
الأمير تشارلز يشيد بتفانى القطاع الصحى فى مواجهة كورونا ببريطانيا الأمير تشارلز
رويترز

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بعد تعافيه من فيروس كورونا، أشاد ولى العهد البريطانى الأمير تشارلز بتفانى العاملين فى قطاع الرعاية الصحية فى بريطانيا اليوم الأربعاء وقال إن الشعب يواجه وقتا عصيبا وغير مألوف.

وخرج تشارلز (71 عاما) من الحجر الصحى يوم الاثنين بعدما عانى مما قال إنها "أعراض بسيطة نسبيا...لحسن الحظ". وقال مكتبه إنه فى صحة جيدة الآن.

وفرضت بريطانيا إجراءات حجر صحي عام حيث طلبت السلطات من السكان البقاء في المنازل وعدم الخروج سوى للضرورة مثل شراء الطعام.

وفي كلمة مصورة قال الأمير إنه على الرغم من تعافيه فلا يزال يطبق التباعد الاجتماعي والإنعزال. وكانت نتيجة فحص زوجته كاميلا (72 عاما) سلبية لكنها ستظل قيد العزل الذاتي حتى نهاية الأسبوع الحالي تحسبا لظهور أعراض.

وقال تشارلز "كما نعلم جميعا، إنها تجربة غير مألوفة ومحبطة وعصيبة حيث لم يعد وجود العائلة والأصدقاء ممكنا وتزول فجأة المقومات الطبيعية للحياة".

وقال تشارلز من منزله في اسكتلندا "في مثل هذا الوقت المقلق والذي لم يسبق له مثيل في كل حياتنا نفكر أنا وزوجتي على وجه الخصوص في جميع من فقدوا أحباءهم في هذه الظروف غير الطبيعية شديدة الصعوبة وفي كل المضطرين لتحمل وطأة المرض والعزلة والوحدة".

كما أشاد تشارلز بالأطباء وأطقم التمريض وغيرهم من العاملين في مقدمة الصفوف في هيئة الصحة العامة الوطنية، الذين قال إنهم يتحملون ضغوطا ومخاطرة هائلة. وصرح أن الشعب فخور "بتفانيهم المطلق في أداء الواجب".

وأضاف أنه من الضروري أن يلقى هؤلاء معاملة خاصة عندما يريدون التسوق، مشيدا في الوقت نفسه بالعاملين في المتاجر لحرصهم على بقاء الأرفف عامرة بالسلع.

وقال تشارلز "نواجه كشعب موقفا ينطوي على تحد شديد ندرك أنه يهدد مصادر دخل وأعمال ومصالح الملايين من مواطنينا. لا يمكن لأحد أن يقول متى ينتهي كل هذا لكنه سينتهي".

 

بريطانيا

كورونا

الأمير تشارلز

الحكومة البريطانية

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