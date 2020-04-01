الأمير تشارلز: قلوبنا تتوجه لكل كبار السن فى جميع أنحاء هذا البلد (فيديو)

‘As Patron of @age_uk, and my wife the Patron of @thesilverlineuk, our hearts go out to all those older people throughout this country who are now experiencing great difficulty.’ . The Prince of Wales has shared a message on the Coronavirus pandemic and its effect on older members of the community. Visit @clarencehouse to watch in full.
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الأمير تشارليز
تشارليز
وكانت السلطات البريطانية رسميا خروج الأمير تشارلز من الحجر الصحى بعد شفاء من فيروس كورونا المستجد.
فيما قال المتحدث الرسمى باسم ولى عهد بريطانيا، البالغ من العمر 71 عاما والذى أصيب بفيروس كورونا، أن الأمير تشارلز خرج من العزل الذاتى ويتمتع بصحة جيدة، وأضاف المتحدث أن مقر إقامة الأمير فى كلارنس هاوس: "غادر اليوم أن أمير ويلز العزل الذاتى بعد التشاور مع طبيبه".
وكان قد انضم الأمير تشارلز إلى ملايين الأشخاص فى جميع أنحاء بريطانيا فى التصفيق لموظفى الرعاية الصحية NHS الذين يعملون بجد وهم يتحملون جائحة فيروسات التاجية، حيث وقف الملايين من الناس على الأبواب الأمامية لمنازلهم ونوافذهم المفتوحة، وفى الحدائق وعلى الشرفات، للتصفيق تعبيرًا عن امتنانهم لأولئك الذين يعملون على خط المواجهة لمكافحة الفيروس التاجى كورونا المستجد "كوفيد 19".
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