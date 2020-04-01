الأمير تشارلز: قلوبنا تتوجه لكل كبار السن فى جميع أنحاء هذا البلد (فيديو)

كتب خالد إبراهيم

تحدث الأمير تشارليز، من خلال الحسار الرسمى للعائلة المالكة على إنستجرام، عن محنته مع فيروس كورونا، وإصابته منه، ثم تعافيه، وقال تشارليز: "قلوبنا أنا وزوجتى تتوجه إلى كل كبار السن فى جميع أنحاء هذا البلد الذين يعانون الآن من صعوبة كبيرة".



الأمير تشارليز الأمير تشارليز



تشارليز تشارليز

وكانت السلطات البريطانية رسميا خروج الأمير تشارلز من الحجر الصحى بعد شفاء من فيروس كورونا المستجد.

فيما قال المتحدث الرسمى باسم ولى عهد بريطانيا، البالغ من العمر 71 عاما والذى أصيب بفيروس كورونا، أن الأمير تشارلز خرج من العزل الذاتى ويتمتع بصحة جيدة، وأضاف المتحدث أن مقر إقامة الأمير فى كلارنس هاوس: "غادر اليوم أن أمير ويلز العزل الذاتى بعد التشاور مع طبيبه".

وكان قد انضم الأمير تشارلز إلى ملايين الأشخاص فى جميع أنحاء بريطانيا فى التصفيق لموظفى الرعاية الصحية NHS الذين يعملون بجد وهم يتحملون جائحة فيروسات التاجية، حيث وقف الملايين من الناس على الأبواب الأمامية لمنازلهم ونوافذهم المفتوحة، وفى الحدائق وعلى الشرفات، للتصفيق تعبيرًا عن امتنانهم لأولئك الذين يعملون على خط المواجهة لمكافحة الفيروس التاجى كورونا المستجد "كوفيد 19".