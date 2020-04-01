اليوم السابع
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الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:08 م
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الأمم المتحدة: تركيا تحتل المرتبة 138 عالمياً فى تمكين المرأة سياسيا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:08 م
الأمم المتحدة: تركيا تحتل المرتبة 138 عالمياً فى تمكين المرأة سياسيا اردوغان
كتب- هاشم الفخراني

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أعلنت الأمم المتحدة أنه حسب خريطة "المرأة التركية فى السياسة للعام الجارى 2020"، التى أعدها الاتحاد البرلمانى الدولى (UNU) وهيئة الأمم المتحدة، تحتل تركيا المرتبة 138 فى فئة السيدات فى المناصب الوزارية بينما تحتل المرتبة 122 فى فئة السيدات فى البرلمان، مما يشير إلى تدهورها فى التصنيفين.

 

وأوضحت الأمم المتحدة أن نسبة تمثيل النساء فى البرلمانات حول العالم وعمليات صنع القرار السياسى، رغم الزيادة التى تشهدها، لكنها ما زالت لا تحقق الهدف المطلوب منذ صدور إعلان بكين فىي عام 1995(وهو أهم جدول أعمال تم وضعه منذ 25 عاما من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين).

 

وكشف تقرير صادر عن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، عن أن تركيا تشهد ارتفاع فى جرائم العنف ضد المرأة، وتشير الاحصائيات إلى أن نحو 40% من النساء في تركيا تعاني من الاعتداء الجسدي؛ وتموت نحو 300 – 400 امرأة فى العام جراء ذلك.

 

وأضاف التقرير، أنه خلال عام 2019 قتلت أكثر من 470 امرأة، من بينهم 319 امرأة بسبب جرائم العنف الأسرى، و218 تم قتلهم على يد الزوج أو الزوج السابق، 31 على يد الأبن أو الأخ، و20 على يد الجار أو الصديق و19 على يد الصهر بينما تم تسجيل 31 حالة على يد أقارب متنوعين من بين الخال أو خالة أو بن العم، كما تم وضع 364 امرأة تحت الحماية للخوف من ممارسة جرائم ضدهم.

 

 

 


تركيا

تمكين المرآة

اردوغان

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