اضبط مخالفة.. زحام على المخابز بالدقهلية لصرف الخبز.. صور

الدقهلية شريف الديب

شهدت عدد من مخابز محافظة الدقهلية، زحام شديد اليوم للحصول على الخبز، وتفعيل بطاقة التموين على حد قولهم، نظرا لبداية شهر أبريل.

كما شهدت قرية رأس الخليج التابعة لمركز شربين، زحام شديد أمام أحد مخابز القرية، وطالب أهالى القرية تدخل إدارة التموين لحل مشكلة التكدس والزحام، تطبيقا لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

فى سياق آخر، أشار أهالى قرية رأس الخليج، إلى وجود مياه الصرف الصحى داخل الشارع، نتيجة عيوب فنية وهندسية بخطوط الصرف الصحى بالقرية، وطالبوا شركة مياة الشرب والصرف الصحي بإنهاء تلك المعاناة، وإصلاح المشاكل الفنية فى الصرف الصحى، لحماية الأهالى بالقرية من انتشار الأوبئة والأمراض.

وقد قامت المحافظة اليوم بتوزيع 288 طن مواد مطهرة على مراكز ومدن وأحياء المحافظة لتطهير وتعقيم كافة الشوارع والمنشآت الحكومية والعامة، وذلك بمقر محطة مياه الشرب بميت خميس بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ ،والذى أكد أن عملية توزيع المواد المطهرة والتطهير والتعقيم مستمرة لحين تخطي هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر وهناك إجراءات احترازية مكثفة اتخذتها المحافظة تنفذ يومياً للحد من انتشار فيروس كورونا .

وعلى الجانب الآخر، شهدت محافظة الدقهلية اليوم بدأ صرف المعاشات بعد إقامة 35 منفذ صرف معاشات المواطنين بالمدارس ومراكز الشباب بنطاق المحافظة لمنع التكدس والزحام وتيسيرا على المواطنين في استلام المعاشات حرصا على سلامتهم في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه وجه بالتنسيق بين التربية والتعليم وهيئة البريد وهيئة التأمينات لإقامة هذه المنافذ الجديدة التى تقدم خدمة صرف المعاشات لجميع المستفيدين من المواطنين والتأكيد على تيسير تقديم الخدمة.