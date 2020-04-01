اضبط مخالفة.. زحام أمام ماكينات الصرف بالغربية رغم التحذيرات من كورونا.. صور

الغربية محمد طارق

شهدت ماكينات الصرف للبنوك داخل مركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية زحاما شديدا منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء بالرغم من التحذيرات الشديدة للأجهزة التنفيذية بضرورة عدم الزحام أمام جميع البنوك والمصالح الحكومية خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما شهد السنترال زحام المواطنين أمام المدخل الرئيسي بشكل كبير بالرغم من تخصيص المدارس لاستلام الشريحة الخاصة بالتابلت للصف الأول الثانوي.

وتابع طارق رحمي، محافظ الغربية، عددا من مدارس الغربية قبل البدء في تسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي ، وبإشراف ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية على مستوى جميع الإدارات التعليمية العشر.

وفي مدرسة الشهيد محمد ابراهيم الخولي الثانوية العسكرية، (الأحمدية الثانوية سابقا)، تم تسليم شرائح البيانات للتابلت التعليمي، حيث بدأ الاستقبال بقياس درجة الحرارة لجميع الحضور وتعقيمهم بالمطهرات قبل الدخول للمدرسة، ثم تفقد محافظ الغربية مراحل تسليم الطلاب للشرائح، وتبين انضباط وانتظام جميع الطلاب المستهدفين من الاستلام، وتباعد كل طالب عن الآخر بمسافة كبيرة تضمن لهم عدم الاختلاط ببعضهم البعض منعاً لانتشار الأمراض.

يأتي ذلك ضمن تعليمات وتوجيهات وكيل الوزارة لجميع مديري عموم الإدارات التعليمية، بضرورة تنظيم مقاعد للطلاب المستهدفين بالاستلام بينهم مسافة لا تقل عن متر منعاً لانتشار الأمراض، كما تم التنبيه أيضاً بضرورة قياس درجات الحرارة لجميع الطلاب والعاملين قبل الدخول للمدارس.

وخصص محافظ الغربية 10 مدارس على مستوى المحافظة لتسليم شرائح التابلت للصف الأول الثانوي اعتبارًا من اليوم ، بواقع مدرسة ثانوى بكل إدارة.

ومن ناحية أخرى، قام الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية بالمرور على مدرسة السادات الثانوية بطنطا، لمتابعة تسليم الطلاب المستهدفين شرائح التابلت، ووجه بضرورة عدم الاختلاط بين جميع الطلاب بعد الخروج من المدرسة.



الزحام



الزحام



الزحام



الزحام