اليوم السابع
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اضبط مخالفة.. ازدحام بمكتب بريد شبرا الخيمة رغم التحذيرات من "كورونا"

الأربعاء، 01 أبريل 2020 04:47 م
اضبط مخالفة.. ازدحام بمكتب بريد شبرا الخيمة رغم التحذيرات من "كورونا" ازدحام بمكتب بريد شبرا الخيمة رغم التحذيرات من كورونا
القليوبية نيفين طه

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شهد مكتب بريد  مركز شباب ناصر بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ،ازدحاما من  قبل المواطنيين الذين توافدوا علي مكتب البريد لصرف المعاشات المقررة لهم  دون الأخذ فى الاعتبار التحذيرات الشديدة من عدم الاختلاط والازدحام حرصا علي سلامتهم.

وقالت إحدى السيدات إنها جاءت لصرف المعاش المقرر لها لشراء متطلبات أسرتها، وأن ذلك الازدحام منذ الصباح، وأنه يتم الدخول بنظام الدور وكل مواطن بشكل فردى.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التي تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، إلى ضرورة استمرار التعقيم والتطهير الكامل لكل أرجاء القليوبية والمنشآت والمؤسسات والشوارع بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع ضرورة المتابعة اليومية من جميع الجهات المختصة لإدارة الأزمة بصورة جيدة واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر بين مديرية الصحة وإدارة الجامعة والتضامن الاجتماعي والهلال الأحمر والطب البيطري والشباب والرياضة.

 

كما وجه "الهجان"، إلى ضرورة تفعيل الاستعانة برجال ومعدات الحماية للقيام بعمليات التعقيم والتطهير المستمرة لجميع المنشآت ومجالس المدن والوحدات المحلية ومراكز الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديريتي الصحة والطب البيطري، وأن يتم ذلك بشكل دوري يومياً لتقليل مصادر العدوى ومنع انتشار الفيروس.

ووجه المحافظ، بتفعيل دور الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين من طلاب الجامعات والمجتمع المدني لتوعية المواطنين لمجابهة الفيروس، ووضع خطة للمرور على القرى والأماكن ذات الكثافة السكانية لدعم جهود الدولة ووزارة الصحة في مواجهة انتشار هذا الفيروس المستجد.

 

 

 

 

ازدحام بمكتب بريد شبرا الخيمة رغم التحذيرات من كورونا (1)
ازدحام بمكتب بريد شبرا الخيمة رغم التحذيرات من كورونا 

 

ازدحام بمكتب بريد شبرا الخيمة رغم التحذيرات من كورونا (2)
ازدحام بمكتب بريد شبرا الخيمة رغم التحذيرات من كورونا

 

ازدحام بمكتب بريد شبرا الخيمة رغم التحذيرات من كورونا (3)
ازدحام بمكتب بريد شبرا الخيمة رغم التحذيرات من كورونا 

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