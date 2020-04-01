اليوم السابع
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اضبط مخالفة.. أسلاك عارية بعمود إنارة تهدد بكارثة بمنطقة حوض 10 بقنا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:00 ص
اضبط مخالفة.. أسلاك عارية بعمود إنارة تهدد بكارثة بمنطقة حوض 10 بقنا اسلاك عارية
قنا- وائل محمد

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رصدت كاميرا اليوم السابع وجود أسلاك الكهرباء العارية بعمود إنارة، فى مخالفة كبيرة لشركة كهرباء قنا بمنطقة حوض 10 وتشكل خطراً على أمن وسلامة المارين فى الشارع.

وعبر عدد من المواطنين عن استيائهم من ترك شركة الكهرباء لأعمدة الإنارة عارية فى الشارع دون تغطيتها، وإخفائها بصورة تعرض المارة للصعق بالكهرباء، وأن ظاهرة إنتشار الاعمدة التى تخرج من أسلاك أصبحت متكررة فى محافظة قنا، وأن  تمثل خطورة كبيرة على المواطنين.

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اعمدة مكشوفة بقنا

وقال سيد شلبى إن ترك أعمدة الإنارة والأسلاك دون تغطيتها او إغلاقها يعرض حياة المواطنين لخطر الصعق الكهربائى، وأن مياه الأمطار عندما تنزل على الأسلاك تجعل الأعمدة بها صعق كهربائى، ويعرض المواطنين للخطر.

نظمت محافظة قنا مبادرة "كلنا واحد" لتنظيم حركة المواطنين بعدد من القطاعات المصرفية والمكاتب الخدمية للتأكد من الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد لاسيما بالأماكن التى قد تشهد تجمعات للمواطنين امام مقراتها .

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اعمدة تخرج منها اسلاك بقنا

وقامت المحافظة برصد حركة المواطنين امام البنوك ومجمع خدمات قنا البريدية فى وجود شرطى كبير امام تلك المقرات لتنظيم حركة المترددين عليها كما كان لمبادرة "كلنا واحد" التى تنفذها وزارة الداخلية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى دور فى عمل استراحات مزودة بمظلات وكراسى للمواطنين امام العديد من المصالح الحكومية بالمحافظة وذلك اتساقًا مع الخطة الوقائية المتكاملة التى اتخذتها أجهزة الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا" والتى تكفل سلامة المواطنين.

والجدير بالذكر أن محافظ قنا اللواء أشرف الداودى قد أكد فى وقت سابق على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا مطالبا اياهم بالحد من التجمعات مؤكدا أن أجهزة الدولة لا تألوا جهدًا فى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التى من شانها أن تحافظ على صحة المواطنين من العدوى.

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اسلاك عارية تخرج من عمود انارة بقنا

من ناحية أخرى وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين من أهل قنا وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بضرورة الابتعاد عن التجمعات وأماكن الازدحام.

ووجه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة فى المقاهى كإجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .

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عمود إنارة
 
كما شدد الداودى على منع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع، مشيرا إلى أنه سوف يتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطرى لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات.

محافظة قنا

اسلاك عارية

عمود انارة

منطقة حوض 10

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