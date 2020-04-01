اليوم السابع
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الأربعاء، 01 أبريل 2020 05:17 م
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استمرار أعمال رش وتطهير المنشآت الحكومية وفض الأسواق بنطاق المحافظة

الأربعاء، 01 أبريل 2020 04:38 م
استمرار أعمال رش وتطهير المنشآت الحكومية وفض الأسواق بنطاق المحافظة رش وتطهير المنشأت الحكومية بالمنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، على إستمرار رش وتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والمساجد وكافة أماكن التجمعات من خلال جهود الوحدات المحلية وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية وبالتعاون مع بعض الشباب والأهالى المتطوعين تفعيلاً لدور المشاركة المجتمعية وذلك لمواجهة الأزمة التى تواجه الدولة وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد محافظ المنوفية على تكثيف أعمال التطهير بالقرى والدفع بفرق مكثفة بقرى مليج وميت بره وميت الموز وزنارة مشيداً بدور المشاركة المجتمعية وتكاتف المجتمع المدنى وذلك حرصاً على سلامة وصحة المواطنين، مشيراً إلى إستمرار فض الأسواق حيث قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة تلا بفض سوق زاوية بمم طبقاً للتعليمات وقرار مجلس الوزراء .

كما أفاد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأنه تم تطهير عدد من الشوارع الرئيسية بمدينة شبين الكوم والتى شملت منطقة ديوان عام المحافظة و منطقة السنترال و مديرية الأمن و منطقة المحكمة و مجمع المصالح و العزبة الغربية و كوبرى السمك وكوبرى الميتين وشارع البساتين وأمام مجلس الدولة بالاضافة الى تطهير المبانى والمحطات التابعة للشركة بنطاق المحافظة ، مؤكداً على إستكمال الإجراءات الوقائية والاحترازية بكافة المناطق الحيوية بالمحافظة وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد

هذا وقد ناشد محافظ المنوفية كافة المواطنين بالإبتعاد عن أماكن التجمعات المختلفة والإهتمام بالنظافة حفاظاً على الصحة العامة وفقاً لإرشادات وزارة الصحة للوقاية من العدوى.
جدير بالذكر أن المحاسب رجب النقيدى رئيس مجلس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية،قد أعلن اليوم أنه فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بإتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والتدابير الاحترازية على مستوى كافة المؤسسات الحكومية والميادين والمواقف العامة بنطاق القرية المذكورة وسائر الوحدات المحلية على مستوى مراكز المحافظة.

قامت اليوم لجنة من مجلس مدينة منوف ،بالاشتراك مع مديرية الصحة ومركز شرطة منوف وذلك بحضور طارق أبو حطب نائب مجلس المدينة، والعميد خالد خربوش مأمور مركز منوف ،والمقدم خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف، والنقباء محمد خليل ،عبد الرحمن سعد معاونى المباحث، بحملة مكبرة للتطهير والتعقيم الكامل على مستوى مناطق السكنية بقرية غمرين التابعة لمركز ومدينة منوف للوقاية من أخطار وباء عدوى فيروس كورونا المستجد. 

وأكد رئيس مركز ومدينة منوف ، أنه تم التنسيق مع فرق مكافحة عدوى الوباء وتم تطهير كافة شوارع القرية من خلال إستخدام كافة المطهرات والمواد الكحولية للتعقيم مداخل ومخارج القرية والممرات الجانبية المؤدية الى مساكن منازل القرية.

كما شدد رئيس مجلس ومركز ومدينة منوف بالضرورة إلتزام كافة المواطنين داخل بيوتهم لمدة أسبوعين على الأكثر كما وجه بالدفع بسيارات تحمل مكبرات الصوت للتوجية كافة مواطنى القرية بأهمية الإلتزام بمنازلهم للوقاية من أخطار "كورونا " وتأمين أرواح المواطنين.

وأشار رئيس مجلس المدينة إلى أنه سيتم تخصيص مواد كافية من المطهرات لتأمين كافة المناطق السكنية على مستوى الوحدات المحلية القروية على مستوى المركز والمدينة .

رش وتطهير المنشأت الحكومية بالمنوفية (1)
رش وتطهير المنشأت الحكومية بالمنوفية 

 

رش وتطهير المنشأت الحكومية بالمنوفية (1)
رش وتطهير المنشأت الحكومية بالمنوفية

 

رش وتطهير المنشأت الحكومية بالمنوفية (2)
رش وتطهير المنشأت الحكومية بالمنوفية 

 

رش وتطهير المنشأت الحكومية بالمنوفية (2)
رش وتطهير المنشأت الحكومية بالمنوفية 

 

رش وتطهير المنشأت الحكومية بالمنوفية (3)
رش وتطهير المنشأت الحكومية بالمنوفية

 

رش وتطهير المنشأت الحكومية بالمنوفية (4)
رش وتطهير المنشأت الحكومية بالمنوفية

 

رش وتطهير المنشأت الحكومية بالمنوفية (5)
رش وتطهير المنشأت الحكومية بالمنوفية

 

رش وتطهير المنشأت الحكومية بالمنوفية (6)
رش وتطهير المنشأت الحكومية بالمنوفية

 

رش وتطهير المنشأت الحكومية بالمنوفية (7)
رش وتطهير المنشأت الحكومية بالمنوفية

 

رش وتطهير المنشأت الحكومية بالمنوفية (8)
رش وتطهير المنشأت الحكومية بالمنوفية 

 

 

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