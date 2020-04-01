اليوم السابع
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الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:12 م
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ارتفاع وفيات "كورونا" فى سويسرا إلى 378 حالة

الأربعاء، 01 أبريل 2020 02:33 م
ارتفاع وفيات "كورونا" فى سويسرا إلى 378 حالة كورونا فى سويسرا
وكالات

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أعلنت السلطات السويسرية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 378 والإصابات تتعدى الـ 17 ألفا

وتعانى دولة سويسرا من أزمة كبيرة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تحتاج البلاد إلى ألف سرير "عناية مركزة" خلال الفترة المقبلة خاصة مع زيادة أعداد المصابين بهذا الفيروس. 

وفحصت سويسرا، حتى الأمس أكثر من 110 آلاف شخص يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، وإلى حين الحصول على النتائج النهائية فإن عدد المصابين مستمر في التزايد، وتبين حتى الآن أن 13% ممن خضعوا للفحص مصابون، وذلك وفق "سكاى نيوز". 

 
 

 


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كورونا

كورونا فى سويسرا

وفيات كورونا

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