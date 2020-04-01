ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى غانا إلى 161

وكالات

أعلنت وزارة الصحة الغانية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 161، بعد تسجيل إصابات جديدة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد بيان لوزارة الصحة، أنه تم تسجيل حالتي وفاة إلى حد الان، مشيرة إلى أن أغلب المصابين بالفيروس ينحدرون من دول أجنبية.

وكانت الحكومة الغانية قد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الماضي، إغلاق جميع حدودها لمنع انتشار الفيروس.

وأعلنت غانا إن المواطن الغاني المصاب بفيروس كورونا الجديد قد سافر مؤخرا إلى تركيا، حيث أعلن وزير الإعلام الغاني كوجو أوبونج نكروما أن الحالة الثانية المصابة بفيروس كورونا هي لمواطن نرويجي وصل مؤخرا من النرويج.

وأكد وزير الإعلام الغاني أن الأعراض بدأت في الظهور على الاثنين يوم الخميس الماضي، حيث تم إبلاغ أحد المرافق الصحية.

ووفقا لوزير الصحة كواكو أجييمانج مانو، تم تأكيد الحالتين في 12 مارس 2020 من قبل معهد نوجوتشي التذكاري للبحوث الطبية.