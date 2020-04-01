ارتفاع عدد إصابات كورونا فى أمريكا اللاتينية لأكثر من 20 ألف حالة

كتب محسن البديوى

ارتفعت عدد الإصابات بكورونا في أمريكا اللاتينية لأكثر من 20 ألف حالة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" في خبر عاجل منذ قليل.



وكانت قد أكدت منظمة الصحة العالمية، أنه حتى الآن، لم يتم التوصل إلى علاج موصى به للوقابة أو علاج فيروس كورونا المستجد.



ونشر حساب منظمة الصحة العالمية فى عمان، سؤالا حول ما إذا كان هناك أى أدوية محددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد أو علاجه؟.



وقات منظمة عبر حسابها: "الإجابة حتى تاريخه، لا يوجد أي دواء محدد موصى به للوقاية من فيروس كورونا المستجد أو علاجه.. ومع ذلك يجب أن يحصل المصابون بالفيروس على الرعاية المناسبة لتخفيف الأعراض وعلاجها".