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ارتفاع إجمالي حالات الوفاة في بلجيكا إلى 828 شخصا منذ بدء تفشي كورونا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 11:56 ص
ارتفاع إجمالي حالات الوفاة في بلجيكا إلى 828 شخصا منذ بدء تفشي كورونا كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلنت الصحة البلجيكية الأربعاء ارتفاع إجمالي حالات الوفاة في البلاد إلى 828 حالة منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة العربية فى خبر عاجل قبل قليل.

وفى وقت سابق، سجلت وزارة الصحة البلجيكية 82 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال 24 ساعة ليصل إجمالى المتوفين إلى 513 شخصا، جاء ذلك بحسب ما نقلته مصادر إعلامية قبل قليل، وفى وقت سابق أعلنت الهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة البلجيكية تسجيل 1702 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة إلى 10836 حالة، وأكدت وزارة الصحة - حسبما أوردت صحيفة (ذا بروسكل تايمز) البلجيكية - تسجيل 78 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ إجمالى الوفيات 431 من بين ما يزيد عن 10 آلاف إصابة سُجلت حتى الآن.

 وتجاوزت الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد حاجز الـ31 ألف حالة وفاة، كما تم تأكيد إصابة أكثر من 678 ألف حالة، وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 146319 شخصا فى جميع أنحاء العالم إلى الآن.


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