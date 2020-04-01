اليوم السابع
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الأربعاء، 01 أبريل 2020 06:16 ص
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اتجاه بالكهرباء لتأجيل الإعلان عن الأسعار الجديدة لمدة 3 أشهر

الأربعاء، 01 أبريل 2020 06:00 ص
اتجاه بالكهرباء لتأجيل الإعلان عن الأسعار الجديدة لمدة 3 أشهر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
رحمة رمضان

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كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن أن هناك تجاها قويا داخل الوزارة لتأجيل الإعلان عن خطة أسعار الكهرباء لرفع الدعم تدريجياً لمدة  3 أشهر وذلك نتيجة الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد والذى تسبب فى خسائر اقتصادية لعدد كبير من المواطنين.

وأوضح المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه وفقا لخطة رفع الدعم عن الكهرباء يتم الإعلان عن الزيادة الجديدة لأسعار الكهرباء فى يونيو المقبل وتطبيق على استهلاك يوليو، موضحًا أن الوزارة تدرس تأجيل الإعلان عن الأسعار الجديدة حتى سبتمبر المقبل.

وأشار المصدر، إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حريصة على تخفيف العبء على المواطن فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم بشكل عام و مصر بشكل خاص، مشيراً إلى أن انخفاض أسعار الوقود سيكون لها تأثير كبير فى انخفاض نسب زيادة أسعار الكهرباء.

جدير بالذكر أن خطة رفع الدعم عن الكهرباء بدأت فى عام 2015 وكان مخططا لها أن تنتهى فى يوليو 2019 لمدة 5 سنوات ويتم محاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات ساعة بدون دعم من الدولة، وبعد ارتفاع سعر الدولار عام 2017 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد خطة رفع الدعم لـ 8 سنوات بدلاً من 5 سنوات لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وتم تعديل خطة الدولة فى ذلك الوقت وتقرر أن يتم رفع الدعم نهائيًا عن كاهل الدولة فى يوليو 2021.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

أسعار الكهرباء

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