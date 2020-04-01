إيفانكا ترامب فى رسالة للأمريكيين: الأمور ستكون على مايرام..وابقوا أقوياء

ريهام عبد الله

وجهت ايفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته، رسالة للأمريكيين لطمأنتهم حول الأوضاع، وخلال جائحة كورونا المستجد، وانتشاره الكبير فى الولايات المتحدة الأمريكية، قائلة :"ابقوا أقوياء".

وقالت ايفانكا فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"ابقوا أقوياء، كل الأشياء ستكون على ما يرام".



ايفانكا ترامب

وكانت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته، قد أكدت أن دولة الولايات المتحدة الأمريكية، ستظهر قوتها وسينتهى وباء كورونا، وتبعياته وستخرج أمريكا أقوى.

وقالت فى فيديو بثته عبر حسابها على "انستجرام" في هذه الأوقات الصعبة ، تظهر أمريكا روحها وقوتها. سينتهي هذا وسنخرج أقوى من أي وقت مضى. في غضون ذلك ، ينقذ المسافات الاجتماعية الأرواح! يرجى القيام بدورك. نحن جميعا في هذا معا".

وكانت إيفانكا ترامب قد وجهت الشكر للأطباء والممرضين، وكل من هم فى الخطوط الأمامية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها ترفع الصلوات من أجلهم، وبدت ايفانكا مرتبكة في كلمتها التى نشرتها خلال فيديو عبر حسابها الرسمى بتويتر.

وقالت ايفانكا في الفيديو،:"إنه صباح يوم الاثنين الآن في العاصمة واشنطن، عالم شجاع، وكثيرون يعزلون أنفسهم، فيما يتواجد آخرين في الحجر الصحى، ولكل الأطباء والعاملين بالمجال الصحى، وفي الخطوط الأمامية لمكافحة كورونا والحفاظ على أمتنا قوية، نحن نشكركم، وصلاوتنا لكم لتكونوا سالمين، وافكارنا معاكم، ونحن ممتنين لما تقدموه لنا، نحن في هذا معا، وسوف نتخطى ذلك، وسنكون أقوى من أى وقت مضى، وسوف نكون متصلين بانسانيتنا، ومبادئنا الأساسية، اتمنى لكم بداية أسبوع جيدة، لنبذل كل ما بوسعنا لإيقاف انتشار الفيروس، وتذكروا أننا جميعنا فى هذا معا".