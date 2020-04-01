إقبال المواطنين لصرف المعاشات بالقليوبية بـ15 مدرسة ومقار التأمينات لمنع التكدس

القليوبية إبراهيم سالم

بدأ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إقبال المواطنين على مقار صرف التأمينات والمعاشات بالقليوبية، لبدء صرف المرحلة الأولى التي حددتها الهيئة القومية للبريد والتي تبدأ من أقل من 1000 جنيه وحتى 1000 جنيه، حيث استعدت المحافظة بتجهيز مقار لصرف المعاشات بالمدراس، حيث تم تجهيز 15 مدرسة لمنع وجود تزاحم بالإضافة إلى وجود 15 مقر لهيئة البريد، ومقر لهيئة التأمينات والمعاشات.

ودشن شباب محافظة القليوبية مبادرات لتنظيم انتظار كبار السن أمام مقار الصرف، منعا لوجود تكدس أمام مكاتيب البريد والمدارس، وعلى رأسهم مبادرة "بنها لشبابها" التي جهزت كراسي لكبار السن وساحة انتظار.

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مع أنور راضي مدير عام الادارة العامة للبريد بالقليوبية، ومحمد قاسم نائب المدير العام للبريد، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم الإجراءات المتخذة لتيسير إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات، ومنع التكدس في منافذ الصرف.

وأعلن المحافظ، خلال الاجتماع، أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة وتم اتخاذ حزمة من الإجراءات للتيسير علي المواطنين أثناء صرف المعاشات بدءا من أول شهر أبريل المقبل، حيث تم التنسيق مع الجهات المختصة بهيئة البريد وتم رفع حد السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي الخاص بالبريد المصري ليكون كما يلى:رفع الحد الاقصى للسحب للبطاقات إصدار بريد 4000 ( أربعة ألاف جنيها) إلى 10000 ( عشرة ألاف جنيها) يوميا، كما تم رفع الحد الاقصى للسحب للبطاقات إصدار بنوك إلى 4000 (أربعة الالف جنيها) بحد أقصى 2000 (ألفان جنيها فى العملية الواحدة)، وذلك تيسيرا على المواطنين خلال الفترة المحددة للصرف.

كما أعلن المحافظ، أنه سيتم تخصيص 15 مدرسة كمكاتب لصرف المعاشات لمنع التزاحم في المناطق التي بها كثافات سكانية عالية، كما تم مخاطبة مدير أمن القليوبية لتوفير دوريات أمنية لتأمين مقار مكاتب البريد ومخاطبة العمد والمشايخ والجمعيات الأهلية ليكون لهم دورا تنظيميا ومجتمعيا خلال فترة صرف المعاشات، كما تم تكليف رؤساء المدن والأحياء بمتابعة مقار مكاتب البريد والمدارس ومراكز الشباب لتكون جاهزة إداريا وتوفير ما يلزم لها.

كما طالب المحافظ، بإعداد أماكن إنتظار مجهزة للمواطنين وتزويدها بمقاعد ومظلات للتيسير علي كبار السن والحد من التزاحم خلال فترة صرف المعاشات، حيث تم مخاطبة وكيل وزارة الصحة للبدء في تطهير وتعقيم جميع المقار قبل وبعد صرف المعاشات وذلك حفاظا علي صحة المواطنين وفي إطار إجراءات المحافظة للحد من تداعيات إنتشار فيروس كرونا كإجراءا إحترازيا.



إجراءات صرف المعاشات لكبار السن بالقليوبية



إجراءات صرف المعاشات



أعضاء المبادرة



أعمال تعقيم مقار انتظار المواطنين



تعقيم ساحات انتظار كبار السن لصرف المعاشات



مبادرة بنها لشبابها يساعدون كبار السن