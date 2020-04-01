اليوم السابع
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إغلاق صيدلية بدون ترخيص وتشميع محلين لمزاولتهما أعمال الصيدلة بسوهاج

الأربعاء، 01 أبريل 2020 09:06 ص
إغلاق صيدلية بدون ترخيص وتشميع محلين لمزاولتهما أعمال الصيدلة بسوهاج صيدلية - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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نفذ تفتيش الصيدلة بمديرية الصحة فى سوهاج ، حملة مكبرة على صيدليات مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج ، تحت إشراف الدكتور هانى مصطفى جميعه وكيل الوزارة ، وبتكليف من الدكتور إيزيس وهيب مدير عام الإدارة العامة للصيدلة ، والدكتورة إيناس عبد الرؤوف مدير التفتيش الصيدلى لضبط المخالفين والصيدليات التى تعمل بدون ترخيص.

وأوضح الدكتور جميعه بأن إدارة الصيدلة نفذت حملة تفتيشية قادها مفتشا الصيدلة الدكتورة مريم رمزى شوقى والدكتورة سماح السيد أحمد على الصيدليات العامة بالعسيرات لضبط المخالفات، أسفرت عن وجود بعض المخالفات فى صيدلية بالعسيرات ، حيث تم ضبط أحد الأشخاص أثناء قيامه بمزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص ، وعدم وجود مدير بالصيدلية ومخالفة فى الرسم الهندسى ، وتم تحرير محضر المخالفات بدائرة مركز شرطة العسيرات.

واستكمالا لأعمال الحملة والتفتيش تم إغلاق محلين مزاولتهما أعمال ونشاط الصيدلة بدون ترخيص وتم تشميعهما وعمل محاضر لهما ، وتم تسليمهما لمركز شرطة العسيرات.

يذكر أن إدارة التفتيش والصيدلة بمديرية الصحة بمحافظة سوهاج وجهت بإشراف الدكتور هانى جميعه وكيل الوزارة ، فى إطار التوجيهات بتكثيف الحملات الرقابية على الصيدليات حملة بمدينة طهطا أسفرت عن إغلاق 5 صيدليات إداريا لعدم تبليغ إدارة الصيدلة .

على جانب آخر وبتوجيهات من هيئة الرقابة الادارية لضبط المخالفين، تم القيام بحملات تفتيشية مفاجئة على الصيدليات بمركز سوهاج وطما وطهطا والبلينا ، تم المرور على الصيدليات، وأسفرت الحملات عن ضبط أصناف مجهولة المصدر غير مصرح بتداولها داخل البلاد ، وتم ضبط أدوية مؤثرة على الصحة النفسية جدول أول وجدول ثانى بدون فواتير و تم عمل المحاضر اللازمة حيال المخالفات.

كما قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بسوهاج ، بأغلاق 39 منشأة طبية مخالفة، وذلك بتوجيهات الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج بتكثيف التفتيش والرقابة على المنشآت الطبية الخاصة .

جاءت الحملات بإشراف الدكتور محمد نصر الدين مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية ، حيث قامت حملة تفتيش مكبرة بالمرور على العيادات والمستشفيات الخاصة بمراكز سوهاج والبلينا وطما وطهطا لضبط المخالفين، أسفرت الحملة عن إغلاق 29 منشأة طبية منها 8 بطما و6 سوهاج و6 طهطا و9 البلينا من بينها 26 منشأة لعدم الترخيص و3 إغلاق لمدة شهر لمخالفة شروط الترخيص.

ومن بين الـ29 منشأة الصادر لها قرارات غلق 21 عيادة 7 معامل و1 مركز طبى وتم إنذار 13 منشأة بتلافى السلبيات المرصودة أثناء المرور يأتى ذلك فى إطار اهتمام العلاج الحر بسوهاج بصحة وسلامة المترددين على المنشآت الخاصة وتطبيقا لقوانين وشروط الادارة العامة التراخيص والعلاج الحر بوزارة الصحة.


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