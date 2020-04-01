و أضافت أنه منذ تطبيق اتفاق وقف الأعمال القتالية في السادس من الشهر الماضي خرقت المجموعات الإرهابية عشرات المرات اتفاق وقف الأعمال القتالية عبر اعتدائها بالرشاشات والقذائف الصاروخية على نقاط الجيش والمناطق الآمنة في أرياف حلب وإدلب واللاذقية .