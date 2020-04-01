اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 أبريل 2020 05:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إرتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى ليبيا إلى 10 حالات

الأربعاء، 01 أبريل 2020 04:00 ص
إرتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى ليبيا إلى 10 حالات تعقيم الأماكن العامة فى ليبيا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المركز الوطني الليبيى لمكافحة الأمراض، اليوم ، تسجيل ليبيا إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن 11 حالة إشتباه أجرى المختبر المرجعى تحاليل لها.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال مركز مكافحة الأمراض فى بيان، إن المختبر المرجعي لصحة المجتع التابع له تسلم 11 عينة ليتأكد إصابة شخصين بالفيروس، وذلك دون أن يذكر المركز مزيد التفاصيل عن المصابين أو أماكن تواجدهم.

وبهذا الإعلان ترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في ليبيا إلى 10 أشخاص، فيما يخضع العشرات يوميًا للتحليل للاشتباه في إصابتهم.


ليبيا

كورونا

اخبار ليبيا

فيروس كورونا

تفشى كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
4 ضوابط تحكم التعيين فى الوظائف القيادية بالجهاز الإدارى للدولة

4 ضوابط تحكم التعيين فى الوظائف القيادية بالجهاز الإدارى للدولة

73 "اكتشاف أثرى" و11 مشروع ترميم إنجازات تمت خلال عام بقطاع الآثار

73 "اكتشاف أثرى" و11 مشروع ترميم إنجازات تمت خلال عام بقطاع الآثار

القانون يمنح "الأعلى للإعلام" حجب مواقع أو صفحات شخصية تروج للشائعات

القانون يمنح "الأعلى للإعلام" حجب مواقع أو صفحات شخصية تروج للشائعات

حسام عبد الغفار: تجهيز أماكن عزل بالمستشفيات الجامعية احتياطيا

حسام عبد الغفار: تجهيز أماكن عزل بالمستشفيات الجامعية احتياطيا

التعليم تكشف عن كيفية إجراء الامتحان التجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى

التعليم تكشف عن كيفية إجراء الامتحان التجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى

التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات أبريل لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل

التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات أبريل لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل

كيف واجهت "الرعاية الصحية" كورونا بمستشفيات التأمين الصحى الشامل؟

كيف واجهت "الرعاية الصحية" كورونا بمستشفيات التأمين الصحى الشامل؟

أستاذ أورام يفجر مفاجأة عن فيروس كورونا: مخلق وليس طبيعيا

أستاذ أورام يفجر مفاجأة عن فيروس كورونا: مخلق وليس طبيعيا

التموين لـ"المواطنين": اطمئنوا السلع لن تختفى ولدينا مخزون يكفى لـ4 أشهر

التموين لـ"المواطنين": اطمئنوا السلع لن تختفى ولدينا مخزون يكفى لـ4 أشهر

هل يجوز تعيين الموظف بعقد مؤقت فى الأعمال القانونية.. المحكمة التاديبية تجيب

هل يجوز تعيين الموظف بعقد مؤقت فى الأعمال القانونية.. المحكمة التاديبية تجيب

مطالب برلمانية بتعديل تشريعى لتغليظ عقوبة غش الدواء وغلق مصانع بير السلم

مطالب برلمانية بتعديل تشريعى لتغليظ عقوبة غش الدواء وغلق مصانع بير السلم

التموين تبدأ اليوم صرف مقررات شهر أبريل وتطالب المواطنين بعدم التزاحم

التموين تبدأ اليوم صرف مقررات شهر أبريل وتطالب المواطنين بعدم التزاحم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة