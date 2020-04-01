أهالى قرية الهياتم بالغربية يكشفون تفاصيل أول إصابة بفيروس كرونا

الغربية – عادل ضرة – مصطفى عادل

أكد عدد من اهالى قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية،والتي شهدت إصابة 10أشخاص من عائلة واحدة بفيروس كورونا المستجد، أن القرية تشهد اعمال تطهير مكثفة على مدار الساعة، وهناك لجان موسعة من الصحة ومجلس المدينة، لتطهير شوارع القرية والمنازل بالكامل، والمرور على المنازل وتوعية الاهالى.

ويقول مصباح خاطر صاحب محل اكسسوارات بالقرية أن اولى حالة إصابة بالفيرس ظهرت لشاب يعمل فى مطعم بيتزا شهير، مضيفا بأن المصاب اختلط بأقاربه والملاصقين له، وانتقل الفيرس منه وأصاب 7 أخرين منهم والده ووالدته، وتم نقلهم للحجر الصحي قبل أن يرتفع عدد المصابين ل 10 حالات.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن هناك اعمال تعقيم تجرى على قدم وساق باستمرار فى القرية، بالتنسيق بين الحماية المدنية ومجلس مدينة المحلة والطب البيطري والصحة، وتم تطهير الشوارع والمنازل والمحلات بالكامل، للحد من انتشار الفيرس، وشهدت القرية خلال الأيام الماضية اعمال تطهير فور ظهور الإصابة الأولى وفحص المخالطين له والتوعية بضرورة البقاء فى المنازل وعدم الخروج منها.

اما ابراهيم سالم صاحب مقهي بالقرية، فأكد أنه تم غلق جميع منافذ ومداخل ومخارج القرية، ووضع الحواجز الحديدية، بعد ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا أن الإصابات لأشخاص من عائلة واحدة، ولم تظهر أي إصابات اخرى لأي شخص بالقرية.

وأكد أن سيارات الحماية المدنية ومجلس المدينة قامت بتطهير القرية بالكامل ولم تترك شارع إلا وقامت بتطهيره بالكلور، ولم يقتصر التطهير على ذلك بل تم تطهير واجهات المنازل والمحلات والمصالح الحكومية بالقرية من الوحدة المحلية والبريد ونقطة الشرطة.

دفعت مديرية الصحة بمحافظة الغربية بأكبر فريق ترصد وقائي، لقرية الهياتم التابعة لمركز المحلة، بعد ظهور 8 حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد وضم الفريق لجان من إدارات الترصد، وإدارة الطب الوقائي، وإدارة العلاج الحر، وإدارة التغذية الصحية، وإدارة الثقافة الصحية.

وقامت اللجنة بالمرورعلى جميع منازل القرية، وخاصة منازل اسر المصابين الـ8، وعمل التوعية اللازمة لهم بخطورة المرض وطرق الوقاية وضرورة القيام بالتطهير المستمر، كما تم المرور المنازل المحيطة بمنازل المصابين بطول 2كم فى جميع الاتجاهات، والتنبيه على الأهالى بعدم الخروج نهائيا من المنازل، وسرعة التوجه للمستشفيات فى حال ظهور أي اعراض للمرض عليهم.

كانت مستشفى صدر المحلة قد استقبلت شابا يعمل مديرا لأحد المطاعم بطنطا، وتبين إصابة 7 من أقاربه بينهم والده ووالدته، و2 من زملائه بالعمل أحدهم من طنطا والثانى من مركز كفر الزيات.

فيما قرر اللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، منع خروج الموظفين أو العاملين بالمصالح الحكومية من القرية للمدينة، خشية أن يكونوا حاملين للمرض.

وكانت شهدت محافظة الغربية ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 14 حالة منهم 8 حالات من قرية الهياتم مركز المحلة و2 حالة من المخالطين للحالة المصابة من العاملين معه بمطعم بطنطا أحدهما من طنطا والثانى من كفر الزيات وحالة من قرية العزيزية مركز سمنود وحالة من قرية ميت بدر حلاوة بسمنود وحالة من منطقة الرجبى بالمحلة وحالة بقرية الجميزة بمركز السنطة ليرتفع عدد الحالات المشتبه بها بالغربية 14 حالات إيجابية و47 حالة لم تظهر نتيجة عيناتها حتى الآن.

يذكر أن الطب الوقائي بمديرية الصحة تقوم بعملية مراجعة للحالات المختلطة للحالات المصابة لبيان مدى إصابتها بالفيروس ووضعهم تحت الرقابة الصحية والعزل الصحى بالمنازل.

وكشف مصدر مسئول بمحافظة الغربية، أنه تم اتخاذ قرار بوضع قرية الهياتم مركز المحلة الكبرى بالحجر الصحى، ومنع دخول وخروج أحد من القرية، بعد ظهور 8 حالات إيجابية لأشخاص مصابين بفيروس كورونا المستجد، وارتفاع عدد المصابين، بمحافظة الغربية لـ14 حالة منهم 8 حالات من هذه القرية.