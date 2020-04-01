ألمانيا تمدد التدابير الاحترازية بسبب تفشى فيروس كورونا حتى 19 أبريل

أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، تمديد التدابير الاحترازية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد وذلك حتى 19 أبريل على الأقل، جاء ذلك بحسب شبكة سكاى نيوز الإخبارية دون التطرق لتفاصيل أخرى، وفى وقت سابق أعلن المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية شتيفن زايبرت، أن المستشارة أنجيلا ميركل، والرئيس الأوكرانى وولوديمير سيلنسكي تباحثا هاتفيا، اليوم الثلاثاء، حول الوضع الحالى فيما يتعلق بجائحة "كورونا".
وأوضح زايبرت، أن المستشارة ميركل، أكدت للرئيس سيلنسكى التضامن الألمانى مع بلاده لمواجهة انتشار هذا الوباء، كما ناقشا الوضع في شرق أوكرانيا والخطوات اللازمة لحل النزاعات سلميا.
يشار إلى أنه تأكد عدم حمل المستشارة ميركل لفيروس كورونا، وذلك بعد خضوعها لاختبار ثالث أمس، حسبما أكد متحدث باسم حكومتها.
وكانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، دعت مواطنيها إلى التحلى بالصبر فى التعامل مع جائحة كورونا، وقالت ميركل - فى رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت - "لا يمكن لأحد أن يقول بضمير مرتاح الآن إنه يعلم إلى متى سيستمر هذا الوقت العصيب... أرجوكم تحلوا بالصبر"، مشيرة إلى أن الإصابات الجديدة تبدد أيّ سبب لتخفيف القواعد السارية لمكافحة انتشار الجائحة،وفقا لموقع دويتشة فيله الألماني.
ورحبت ميركل - التى تخضع نفسها لحجر صحى منزلى - بجميع العاملين من المنزل حالياً مثلها، وقالت "حتى لو لم يكن سهلاً على الكثيرين الجمع بين رعاية الأطفال والعمل في آن واحد، يمكن إنجاز الكثير من العمل في المنزل عبر مؤتمرات الهاتف أو الفيديو".
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