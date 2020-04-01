ألمانيا تمدد التدابير الاحترازية بسبب تفشى فيروس كورونا حتى 19 أبريل

كتب سمير حسنى

أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، تمديد التدابير الاحترازية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد وذلك حتى 19 أبريل على الأقل، جاء ذلك بحسب شبكة سكاى نيوز الإخبارية دون التطرق لتفاصيل أخرى، وفى وقت سابق أعلن المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية شتيفن زايبرت، أن المستشارة أنجيلا ميركل، والرئيس الأوكرانى وولوديمير سيلنسكي تباحثا هاتفيا، اليوم الثلاثاء، حول الوضع الحالى فيما يتعلق بجائحة "كورونا".

وأوضح زايبرت، أن المستشارة ميركل، أكدت للرئيس سيلنسكى التضامن الألمانى مع بلاده لمواجهة انتشار هذا الوباء، كما ناقشا الوضع في شرق أوكرانيا والخطوات اللازمة لحل النزاعات سلميا.

يشار إلى أنه تأكد عدم حمل المستشارة ميركل لفيروس كورونا، وذلك بعد خضوعها لاختبار ثالث أمس، حسبما أكد متحدث باسم حكومتها.