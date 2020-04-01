اليوم السابع
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ألمانيا تسجل 5453 إصابة جديدة بكورونا و 149 حالة وفاة أخرى

الأربعاء، 01 أبريل 2020 06:37 ص
ألمانيا تسجل 5453 إصابة جديدة بكورونا و 149 حالة وفاة أخرى محاولات لمنع تفشى كورونا
رويترز

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أظهرت احصائيات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى ألمانيا ارتفع إلى 67366 حالة والوفيات إلى 732.

وأوضحت الاحصائيات أن حالات الإصابة ارتفعت 5453 حالة عن اليوم السابق في حين بلغ عدد الوفيات الجديدة 149 حالة.  

وأعلنت إدارة الخدمات الاجتماعية فى برلين، الثلاثاء، أن ألمانيا ستفتح، غدًا الأربعاء، أول دار إيواء للأشخاص المشردين هناك، فى ظل الجهود التي تبذلها الحكومة الألمانية في سبيل منع انتشار فيروس "كورونا" المستجد لهذه الشريحة المجتمعية المعرضة للإصابة.

وقال المتحدث باسم إدارة الخدمات الاجتماعية الألمانية ستيفان شتراوس، إن الدار تقع في منطقة تيرجارتن بوسط برلين، وإنها ستستضيف ما يصل إلى 200 شخص من مختلف الجنسيات..حسبما جاء على الموقع الإلكتروني لـ"دويتشه فيله" الألماني.

كما أشار إلى أن الحد الأقصى لعدد الأشخاص المقيمين في كل غرفة هو اثنان، مُضيفًا أنه سيكون هناك طابق مخصص للسيدات، يحتوى على 20 سريرًا.


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