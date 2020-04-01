أصحاب المعاشات يتوافدون على 37 مدرسة بكفر الشيخ لصرف معاشاتهم.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت 37 مدرسة ب13 إدارة تعليمية ، بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ إقبال أصحاب المعاشات على المدارس لصرف معاشاتهم ، ابتداء من اليوم الأربعاء ، الموافق الأول من ابريل الجاري، بتواجد رجال البريد ، ورجال الأمن.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، أنها تابعت المدارس بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ ،وتم توفير كراسى متباعدة للكبار السن وأصحاب المعاشات بالمدارس ،واستراحات بالظل ،وتوجه كل منهم لمندوب البريد لصرف معاشه ، منعاً للزحام بمكاتب البريد، وحرصاً على صحتهم ، مقدمه التحية لرجال البريد ورجال الأمن ورجال التربية والتعليم .

وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، صرف المعاشات لأهالينا من أبناء المحافظة بكافة مراكز ومدن المحافظة، فى 37 مدرسة كمنفذ بديل لصرف المعاشات، اعتبارًا من 1 أبريل 2020 بالتعاون مع هيئة البريد.

يأتى ذلك فى إطار تفعيل الإجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المُستجد والحد من انتشاره.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن مديرية التربية والتعليم بالاشتراك مع الإدارة العامة للبريد بالمحافظة، قامت بتجهيزالمدارس الموزعة على الإدارات التعليمية بكفر الشيخ، والتى تضمنت المدارس الآتية:" القنطرة البيضاء الابتدائية القديمة بمكتب بريد القنطرة البيضاء، القرضا للتعليم الأساسى بمكتب بريد القرضا، أريمون للتعليم الأساسى بمكتب بريد أريمون، الزهراء الابتدائية بمكتب بريد كفر الشيخ الفرعي، الحمراوى الثانوية بمكتب بريد كفر الحمراوي، سخا الابتدائية الجديدة بمكتب بريد سخا، بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، محلة القصب للتعليم الأساسى بمكتب بريد محلة القصب، أحمد عرابى الابتدائية بمكتب بريد كفر الشيخ ثان بإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، الشهيد عبدالقادر الابتدائية بمكتبى بريد سيدى سالم وسيدى سالم الفرعي، الغنيمى الابتدائية بمكتب بريد الغنيمي، الشهيد حافظ قريش الابتدائية بمكتب بريد القصابي".

وأضاف المحافظ : بالإضافة إلى برية لاصيفر للتعليم الأساسى بمكتب بريد برية لاصيفر بإدارة سيدى سالم التعليمية، ابن خلدون الابتدائية بمكتب بريد العجوزين، شابه للتعليم الأساسى بمكتب بريد شابه، كنيسة الصرادوسى الإعدادية بمكتب بريد كنيسة الصرادوسي، منية جناح الإعدادية بمكتب بريد منية جناح، أبو المجد القاضى الإعدادية بمكتب بريد الصافيه، عاطف سالم الابتدائية بمكتب بريد دمنكه، عمر مكرم الابتدائية بمكتب بريد شباس الشهداء بإدارة دسوق التعليمية، بيلا الإعدادية بنات بمكاتب بريد بيلا الرئيسى وفرعى وثانى بإدارة بيلا التعليمية، الرياض للتعليم الأساسى بمكتبى بريد الرياض الرئيسى والفرعي، أبو مصطفى الإعدادية بمكتب بريد أبو مصطفى بإدارة الرياض التعليمية، أبو سكين ب بمكتب بريد مشروع الحامول، المجاز الغربى ب بمكتب بريد مجاز الحامول، غرب تيره للتعليم الأساسى بمكتب بريد غرب تيره بإدارة الحامول التعليمية، مجمع مدارس الشهيد السمندوى بمكتب بريد سنديون، السالمية الابتدائية بمكتب بريد السالمية، أبو دراز الابتدائية بمكتب بريد أبو دراز، الشهيد كريم أبو زامل الثانوية بمكتب بريد فوه الرئيسى بإدارة فوه التعليمية، الشهيد ياسر فريج بمكتب بريد شباس عمير، كفر الجزائر للتعليم الأساسى بمكتب بريد كفر الجزائر، كفر المرازقة الإعدادية المشتركة، بمكتب بريد كفر المرازقة بإدارة قلين التعليمية ".

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن تجهيز تلك المدارس يهدف إلى التيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس بمكاتب البريد حرصًا على سلامتهم، مؤكداً على الأجهزة التنفيذية القيام بأعمال تطهير المدارس قبل وبعد الانتهاء الصرف، بالإضافة إلى مراعاة وإتباع كافة الإرشادات والإجراءات الإحترازية والوقائية لكبار السن من أصحاب المعاشات لمجابهة إنتشار فيروس كورونا، كذا توفير مقاعد كافية بالمدارس والحفاظ على ترك مسافات متباعدة بينهم، حفاظاً على عدم التكدس والاختلاط.

توافد المواطنين على مدارس كفر الشيخ لصرف معاشاتهم

توافد المواطنين على مدارس كفر الشيخ لصرف معاشاتهم

توافد المواطنين على مدارس كفر الشيخ لصرف معاشاتهم

توافد المواطنين على مدارس كفر الشيخ لصرف معاشاتهم

توافد المواطنين على مدارس كفر الشيخ لصرف معاشاتهم

توافد المواطنين على مدارس كفر الشيخ لصرف معاشاتهم

توافد المواطنين على مدارس كفر الشيخ لصرف معاشاتهم

توافد المواطنين على مدارس كفر الشيخ لصرف معاشاتهم

توافد المواطنين على مدارس كفر الشيخ لصرف معاشاتهم

توافد المواطنين على مدارس كفر الشيخ لصرف معاشاتهم