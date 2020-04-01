اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 أبريل 2020 05:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أصحاب المعاشات يتوافدون على 37 مدرسة بكفر الشيخ لصرف معاشاتهم.. صور

الأربعاء، 01 أبريل 2020 04:45 م
أصحاب المعاشات يتوافدون على 37 مدرسة بكفر الشيخ لصرف معاشاتهم.. صور توافد المواطنين على مدارس كفر الشيخ لصرف معاشاتهم
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت 37 مدرسة ب13 إدارة تعليمية ، بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ  إقبال أصحاب المعاشات على المدارس لصرف معاشاتهم ، ابتداء من اليوم الأربعاء ، الموافق الأول من ابريل الجاري، بتواجد رجال البريد ، ورجال الأمن.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، أنها تابعت المدارس بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ ،وتم توفير كراسى متباعدة للكبار السن وأصحاب المعاشات بالمدارس ،واستراحات بالظل ،وتوجه كل منهم لمندوب البريد لصرف معاشه ، منعاً للزحام بمكاتب البريد، وحرصاً على صحتهم ، مقدمه التحية لرجال البريد ورجال الأمن ورجال التربية والتعليم .

وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، صرف المعاشات لأهالينا من أبناء المحافظة بكافة مراكز ومدن المحافظة،  فى 37 مدرسة كمنفذ بديل لصرف المعاشات، اعتبارًا من 1 أبريل 2020 بالتعاون مع هيئة البريد.

يأتى ذلك فى إطار تفعيل الإجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المُستجد والحد من انتشاره.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن مديرية التربية والتعليم بالاشتراك مع الإدارة العامة للبريد بالمحافظة، قامت بتجهيزالمدارس الموزعة على الإدارات التعليمية بكفر الشيخ، والتى تضمنت المدارس الآتية:" القنطرة البيضاء الابتدائية القديمة بمكتب بريد القنطرة البيضاء، القرضا للتعليم الأساسى بمكتب بريد القرضا، أريمون للتعليم الأساسى بمكتب بريد أريمون، الزهراء الابتدائية بمكتب بريد كفر الشيخ الفرعي، الحمراوى الثانوية بمكتب بريد كفر الحمراوي، سخا الابتدائية الجديدة بمكتب بريد سخا، بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، محلة القصب للتعليم الأساسى بمكتب بريد محلة القصب، أحمد عرابى الابتدائية بمكتب بريد كفر الشيخ ثان بإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، الشهيد عبدالقادر الابتدائية بمكتبى بريد سيدى سالم وسيدى سالم الفرعي، الغنيمى الابتدائية بمكتب بريد الغنيمي، الشهيد حافظ قريش الابتدائية بمكتب بريد القصابي".

وأضاف المحافظ : بالإضافة إلى برية لاصيفر للتعليم الأساسى بمكتب بريد برية لاصيفر بإدارة سيدى سالم التعليمية، ابن خلدون الابتدائية بمكتب بريد العجوزين، شابه للتعليم الأساسى بمكتب بريد شابه، كنيسة الصرادوسى الإعدادية بمكتب بريد كنيسة الصرادوسي، منية جناح الإعدادية بمكتب بريد منية جناح، أبو المجد القاضى الإعدادية بمكتب بريد الصافيه، عاطف سالم الابتدائية بمكتب بريد دمنكه، عمر مكرم الابتدائية بمكتب بريد شباس الشهداء بإدارة دسوق التعليمية، بيلا الإعدادية بنات بمكاتب بريد بيلا الرئيسى وفرعى وثانى بإدارة بيلا التعليمية، الرياض للتعليم الأساسى بمكتبى بريد الرياض الرئيسى والفرعي، أبو مصطفى الإعدادية بمكتب بريد أبو مصطفى بإدارة الرياض التعليمية، أبو سكين ب بمكتب بريد مشروع الحامول، المجاز الغربى ب بمكتب بريد مجاز الحامول، غرب تيره للتعليم الأساسى بمكتب بريد غرب تيره بإدارة الحامول التعليمية، مجمع مدارس الشهيد السمندوى بمكتب بريد سنديون، السالمية الابتدائية بمكتب بريد السالمية، أبو دراز الابتدائية بمكتب بريد أبو دراز، الشهيد كريم أبو زامل الثانوية بمكتب بريد فوه الرئيسى بإدارة فوه التعليمية، الشهيد ياسر فريج بمكتب بريد شباس عمير، كفر الجزائر للتعليم الأساسى بمكتب بريد كفر الجزائر، كفر المرازقة الإعدادية المشتركة، بمكتب بريد كفر المرازقة بإدارة قلين التعليمية ".

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن تجهيز تلك المدارس يهدف إلى التيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس بمكاتب البريد حرصًا على سلامتهم، مؤكداً على الأجهزة التنفيذية القيام بأعمال تطهير المدارس قبل وبعد الانتهاء الصرف، بالإضافة إلى مراعاة وإتباع كافة الإرشادات والإجراءات الإحترازية والوقائية لكبار السن من أصحاب المعاشات لمجابهة إنتشار فيروس كورونا، كذا توفير مقاعد كافية بالمدارس والحفاظ على ترك مسافات متباعدة بينهم، حفاظاً على عدم التكدس والاختلاط.

0
توافد المواطنين على مدارس كفر الشيخ لصرف معاشاتهم

1

توافد المواطنين على مدارس كفر الشيخ لصرف معاشاتهم

3

توافد المواطنين على مدارس كفر الشيخ لصرف معاشاتهم

4

توافد المواطنين على مدارس كفر الشيخ لصرف معاشاتهم

5

 
توافد المواطنين على مدارس كفر الشيخ لصرف معاشاتهم

 

6
توافد المواطنين على مدارس كفر الشيخ لصرف معاشاتهم

7

توافد المواطنين على مدارس كفر الشيخ لصرف معاشاتهم

899e8254-3971-4b31-ac7b-c17c8c4b3a89

توافد المواطنين على مدارس كفر الشيخ لصرف معاشاتهم

91204814_2603660756571972_7257284198002589696_o

توافد المواطنين على مدارس كفر الشيخ لصرف معاشاتهم

91974195_2603672799904101_8464863477893169152_o

توافد المواطنين على مدارس كفر الشيخ لصرف معاشاتهم

91983924_2603672896570758_8050280777415393280_o

توافد المواطنين على مدارس كفر الشيخ لصرف معاشاتهم

 

 


اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

كفر الشيخ

غرفة عمليات

مدارس كفر الشيخ

صرف المعاشات

شرائح التابلت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور..حزب حماة وطن يدشن حملة طبية فى مقرات صرف المعاشات بالبحيرة لمواجهة كورونا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 04:04 م

محافظة القليوبية: 165 مكتب بريد بدأو صرف المعاشات اليوم ولا توجد عقبات

الأربعاء، 01 أبريل 2020 04:04 م

صرف المعاشات فى البحر الأحمر بسهولة ويسر بعيدا عن الازدحام ..صور

الأربعاء، 01 أبريل 2020 04:03 م

صور.. شباب بنى سويف يوفرون مقاعدا لمساعدة المواطنين فى صرف المعاشات

الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:57 م

شاهد.. توزيع 2000 كمامة وجوانتى ومطهرات أثناء صرف المعاشات بالأقصر

الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:48 م

صور.. محافظ دمياط: إجراءات وقائية خلال صرف المعاشات لمواجهة "كورونا"

الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:47 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يتابع مع مدبولى ووزراء ورئيس المخابرات جهود مكافحة كورونا

السيسى يتابع مع مدبولى ووزراء ورئيس المخابرات جهود مكافحة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 1-4-2020 وعيار 24 بـ193.11 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 1-4-2020 وعيار 24 بـ193.11 ريال سعودى

"المصاب الصامت" سر انتشار وباء كورونا بشكل مرعب..فيديو

"المصاب الصامت" سر انتشار وباء كورونا بشكل مرعب..فيديو

اتحاد البنوك يطلق مبادرة كبرى لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا.. محمد الإتربى: المبادرة دعمًا للوطن ولمساعدة العمالة.. و4 شرائح للتبرع من 10 لـ80 مليون جنيه بحسب الربحية ومساهمة موظفى البنوك تدعم الأسر المضارة

اتحاد البنوك يطلق مبادرة كبرى لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا.. محمد الإتربى: المبادرة دعمًا للوطن ولمساعدة العمالة.. و4 شرائح للتبرع من 10 لـ80 مليون جنيه بحسب الربحية ومساهمة موظفى البنوك تدعم الأسر المضارة

إنفو جراف.. جدول امتحان أولى ثانوى التجريبى يبدأ 5 أبريل

إنفو جراف.. جدول امتحان أولى ثانوى التجريبى يبدأ 5 أبريل

الفرق بين أعراض الحساسية وفيروس كورونا.. إنفوجراف

الفرق بين أعراض الحساسية وفيروس كورونا.. إنفوجراف

البنك الأهلى: 160 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 30 مليار جنيه

البنك الأهلى: 160 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 30 مليار جنيه

اتحاد البنوك يقسم المصارف لـ4 شرائح فى مبادرة كبرى لدعم المتضررين من كورونا

اتحاد البنوك يقسم المصارف لـ4 شرائح فى مبادرة كبرى لدعم المتضررين من كورونا

تفاصيل عزل عمارتين بحى الضواحى فى بور سعيد بعد اكتشاف حالتى كورونا.. فيديو

تفاصيل عزل عمارتين بحى الضواحى فى بور سعيد بعد اكتشاف حالتى كورونا.. فيديو

أسئلة من الأطفال لـ الأمهات بالعزل المنزلى.. اعرفى إزاى تجاوبى عليها.. فيديو

أسئلة من الأطفال لـ الأمهات بالعزل المنزلى.. اعرفى إزاى تجاوبى عليها.. فيديو

5 أكلات ابعد عنها عشان تقوى جهازك المناعى.. فيديو

5 أكلات ابعد عنها عشان تقوى جهازك المناعى.. فيديو

شاهد.. كيف تغلبت شعوب العالم على ساعات العزلة بعد انتشار فيروس كورونا؟

شاهد.. كيف تغلبت شعوب العالم على ساعات العزلة بعد انتشار فيروس كورونا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة