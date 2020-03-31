اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 12:11 م
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9 مدارس بمراكز المنيا تستقبل الطلاب لاستلام شريحة التابلت.. صور

الثلاثاء، 31 مارس 2020 12:04 م
9 مدارس بمراكز المنيا تستقبل الطلاب لاستلام شريحة التابلت.. صور الكشف بالمسح الحرارى للعاملين بتعليم المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، اليوم، عن توزيع شرائح التابلت داخل عدد من مدارس المحافظة، بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، وذلك حرصا من وزارة التربية والتعليم على مستقبل طلابها ومراعاة للأحداث الحالية، وخوفا على صحة المواطنين  .

 

وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، قد وجه بتوزيع الشرائح الخاصة بالتابلت، بوجود مندوبين من الشركة المصرية للإتصالات بالمدارس الثانوية، لتسليمها للطلاب.

 

ناشدت مديرية التعليم أولياء الأمور التوجه إلى المدارس طبقا للكشف المعد لاستلام الشرائح حفاظا على مستقبل الطلاب ، فى الساعة الـ 9 صباحا ، بدءا من اليوم الثلاثاء 31 من الشهر الجاري.

 

وفى نفس السياق، قامت المديرية بنشر المواد الدراسية المقررة فى التيرم الثانى حتى 15 مارس تيسيرا على الطلاب ومنع استغلالهم، حيث قامت بنشر جميع المواد للفصول التعليمية بدءا من الصف الثالث الابتدائى حتى الثالث الثانوى .

 

ومن ناحية أخرى بدأت مديرية التربية والتعليم بالمنيا فى استخدام الكاشف الحرارى، لقياس درجة الحرارة للعاملين بالمديرية والزائرين.

 

كما قامت المديرية بتوزيع أجهزة الرش الوقائية على عمال الأمن الصناعى لاستخدامها فى تعقيم مبنى مديرية التربية والتعليم والمنشأت التابعة لها، بالإضافة إلى أنه تم لصق إعلانات لتوعية العاملين بالحقل التعليمى للوقاية من فيروس كورونا.

 

يأتى ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها المحافظة لمواجهة فيروس كرونا، وتقوم بها جميع الهيئات والمصالح الحكومية بمختلف مراكز المحافظة ، حيث قامت أيضا شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوزيع 1500 كمامة وجوانتى وطباعة وتوزيع 3500 ملصق توعية للعاملين بمحطات الصرف الصحى كإجراء احترازى لمواحهة فيروس كورونا المستجد.

 

ومن ناحيته، تابع محمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة المنيا، أعمال الرش والتعقيم لشوارع مدينة مغاغة تنفيذا لتعليمات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والذى وجه بأهمية النظافة والاستجابة لشكاوى المواطنين فورا، ومواصلة أعمال الرش والتعقيم فى الشوارع والمدن والأماكن العامة ومنع التجمعات، والمتابعة المستمرة من رؤساء الوحدات المحلية واتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين.

الكشف بالمسح الحرارى للعاملين بتعليم المنيا (1)
الكشف بالمسح الحرارى للعاملين بتعليم المنيا 

 

الكشف بالمسح الحرارى للعاملين بتعليم المنيا (2)
الكشف بالمسح الحرارى للعاملين بتعليم المنيا

 

الكشف بالمسح الحرارى للعاملين بتعليم المنيا (3)
الكشف بالمسح الحرارى للعاملين بتعليم المنيا

 

الكشف بالمسح الحرارى للعاملين بتعليم المنيا (4)
الكشف بالمسح الحرارى للعاملين بتعليم المنيا

 


اخبار المحافظات

اخبار المنيا

فيروس كرونا

مديرية التربية والتعليم

توزيع شرائح الانترنت

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