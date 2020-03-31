36 مدرسة بكفر الشيخ تفتح أبوابها غداً لاستقبال أصحاب المعاشات لصرف معاشاتهم

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفتح 36 مدرسة أبوابها، غداً الأربعاء، لاستقبال أصحاب المعاشات لصرف معاشاتهم بدلاً من صرفها من مكاتب البريد، لمنع الزحام والتكدس على مكاتب البريد، وتوفير مقرات لصرف المعاشات، حفاظاً على صحة كبار السن من أهالى محافظة كفر الشيخ .

وتفقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة الربية والتعليم بكفر الشيخ المدارس التي تم الإعلان عنها لاستقبال أصحاب المعاشات، للاطمئنان على التجهيزات من توفير كراسي، وترابيزات، لجلوس أصحاب المعاشات، ومتابعة الرش والتعقيم والتطهير .

أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنها تلقت تعليمات من اللواء جمال نور الدي ، محافظ كفر الشيخ بتحديد مقرات بالمدارس ليتوافد عليها أصحاب المعاشات لصرف معاشاتهم، تكون قريبة لكبار السن، وقريبة من المواقع البريد التي كانوا يصرفون المعاش منها.

وأضافت وكيل الوزارة، أن البريد 36 مدرسة، وتم تحديدها بالتعاون بين هيئة البريد بكفر الشيخ ومديرية التربية والتعليم، وتم رش وتطهير المدرس لاستقبال أهالينا وتم وضع كراسي، وترابيزات بصورة متباعدة وفي الظل، ليجلس عليها أهالينا من أصحاب المعاشات .

وقالت كشك، أن تعليم كفر الشيخ لن يتوانى في خدمة أهالينا تنفيذ تعليمات القيادة السياسية وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مؤكدة أن مازالت لليوم الثاني على التوالي تستقبل 14 مدرسة بـ 13 إدارة تعليمية طلاب الصف الأول الثانوي، لتسليمهم شرائح التابت .

وأكدت كشك، أنها توجه الشكر والتقدير لمدراء المدارس والعاملين بها للمجهود الذي يبذلونه ف خدمة الطلا وأهالينا، وعلى أعمال الرش والتطهير والتعقيم المستمرة.

يذكر أن مكاتب البريد بمحافظة كفر الشيخ لم تشهد تزاحم الطلاب عليها لتحديد مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ مدارس لتوزيع شرائح التابلت ، بدلاً من التوجه للبريد ، حفاظاً على صحتهم ، والعمل عل راحتهم ، وسوف يستمر تسليم شريحة التابلت 4 أيام، لمنه فرصة للطلاب والطالبات التوجه للمدارس لاستلام الشريحه.