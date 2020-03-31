اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 05:49 م
خالد صلاح
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3 وفيات جديدة فى كندا ترفع الإجمالى إلى 92 شخصًا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 05:38 م
3 وفيات جديدة فى كندا ترفع الإجمالى إلى 92 شخصًا مصابى فيروس كورونا
أ ش أ

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سجلت كندا، ثلاث حالات وفيات جديدة لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، فى مقاطعة أونتاريو الرئيسية، اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالى للوفيات فى البلاد المرابطة بالجائحة العالمية إلى 92 حالة، وأعلن دار رعاية كبار السن فى مقاطعة أونتاريو عن ثلاث حالات وفاة جديدة، مما رفع العدد الإجمالى للوفيات المرتبطة بالفيروس فى هذا المركز إلى 12 حالة.
 
ويعيش فى دار الرعاية 65 شخصًا، ومنذ تسجيل أول حالتى وفاة بالفيروس فى 26 مارس الجاري، توفى عشرة آخرون بنفس المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد، كما توفيت امرأة تدخلت للعمل التطوعى فى الدار.
 
وحتى صباح اليوم الثلاثاء، سجلت كندا 7474 حالة إصابة بالفيروس، من بينها 26 حالة جديدة، و92 حالة وفاة من أول حالة تم تسجيلها فى 24 يناير الماضي.
 
وكانت السلطات الكندية، قد بدأت يوم أمس الاثنين، فى فرض إجراءات صارمة على السفر الداخلى، حيث لن يُسمح لأى كندى بالسفر وركوب أى طائرة محلية أو قطار إذا ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، فى محاولة للحد من انتشار هذه الجائحة العالمية.
 
ويواصل المسئولون الكنديون، العمل على التواصل مع الدول الأخرى لإعادة الكنديين العالقين إلى وطنهم.
 
وقرر رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو مواصلة العمل من منزله، بالرغم من انتهاء فترة العزل الذاتى التى أعلنها منذ أسبوعين، ورغم تعافى زوجته صوفى من فيروس "كورونا".
وقالت مديرة الصحة العامة الدكتورة تيريزا تام، إن اتجاهات العدوى هذا الأسبوع ستقدم رؤى رئيسية حول فعالية إجراءات العزل على مستوى كندا.
يُذكر أنه تم تسجيل 6320 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد فى كندا حتى صباح اليوم الاثنين، مع انتشار المرض فى كل مقاطعة وإقليم، باستثناء مقاطعة "نونافوت الشمالية".
 

كندا

السلطات الكنديه

كورونا

فيروس كورونا

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