23% نسبة التعافى من كورونا فى مصر.. غدا بـ"اليوم السابع"

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، وزارة الصحة تكشف خريطة الإصابة بالفيروس والقاهرة الأعلى بـ119 حالة.. 23% نسبة التعافى من كورونا فى مصر.. انعدام الإصابات فى الوادى الجديد وشمال سيناء.. والحالات الإيجابية تخضع للرعاية الطبية بالعزل.. عزل كامل بقرية «الهياتم» بالغربية.. أعمال تطهير بعد ظهور 8 حالات.. قوافل من الصحة.. ألف كرتونة سلع غذائية.. والأهالى يلتزمون بالعزل.

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