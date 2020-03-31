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23% نسبة التعافى من كورونا فى مصر.. غدا بـ"اليوم السابع"

الثلاثاء، 31 مارس 2020 06:18 م
23% نسبة التعافى من كورونا فى مصر.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، وزارة الصحة تكشف خريطة الإصابة بالفيروس والقاهرة الأعلى بـ119 حالة.. 23% نسبة التعافى من كورونا فى مصر.. انعدام الإصابات فى الوادى الجديد وشمال سيناء.. والحالات الإيجابية تخضع للرعاية الطبية بالعزل.. عزل كامل بقرية «الهياتم» بالغربية.. أعمال تطهير بعد ظهور 8 حالات.. قوافل من الصحة.. ألف كرتونة سلع غذائية.. والأهالى يلتزمون بالعزل.

 

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ـ وزارة الصحة تكشف خريطة الإصابة بالفيروس والقاهرة الأعلى بـ119 حالة.. 23% نسبة التعافى من كورونا فى مصر.. انعدام الإصابات فى الوادى الجديد وشمال سيناء.. والحالات الإيجابية تخضع للرعاية الطبية بالعزل.. عزل كامل بقرية «الهياتم» بالغربية.. أعمال تطهير بعد ظهور 8 حالات.. قوافل من الصحة.. ألف كرتونة سلع غذائية.. والأهالى يلتزمون بالعزل

 

ـ الولايات تبحث عن حلول ل «التصويت الآمن».. «كوفيد 19» يهدد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. القرصنة تهدد الاقتراع الإلكترونى.. ونائب جمهورى يحذر من الانتخاب عبر البريد

 

ـ يومياً على صفحات «اليوم السابع».. أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى اللغة العربية

 

ـ الرئيس السيسى فى رسالة للمصريين: أجهزة الدولة جادة وعلينا الاستمرار فى التكاتف.. السيسى يشيد بأداء المؤسسات والأفراد فى مواجهة «كورونا ».. ويؤكد: أهيب بالجميع الاستمرار بجدية وحزم حتى نحفظ وطننا وشعبنا

 

ـ البنك المركزى: السياحة تحقق أعلى إيرادات فى تاريخها ب 13 مليار دولار.. 13.1 مليون سائح زاروا مصر خلال 2019 بزيادة قدرها 1.8 مليون سائح عن عام 2018 بنسبة بلغت 12.5 %

 

ـ لجنة التسعير تدرس أسعار الوقود خلال أيام.. اللجنة تجتمع لبحث مؤشرات السوق.. ومصادر: اتجاه للتقليص 10 % خلال الشهور الثلاثة المقبلة

 

ـ مدبولى يستعرض مؤشرات التعداد الاقتصادى الخامس.. 12.6 مليون يعملون بالقطاع الخاص بقدرة إنتاجية 3.3 تريليون جنيه

 

ـ كيف غير «كورونا» كواليس العمل فى استديوهات الأخبار؟.. مذيعات إكسترا نيوز يكشفن احتياطاتهن من الفيروس واستعداداتهن للهواء يوميًا

 

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السيسي

الصحة

كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

اخبار مصر

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