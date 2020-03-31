اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:53 م
خالد صلاح
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ولى عهد أبوظبى يبحث مع رئيس وزراء بلغاريا القضايا الإقليمية والدولية

الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:17 م
ولى عهد أبوظبى يبحث مع رئيس وزراء بلغاريا القضايا الإقليمية والدولية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
أ.ش.أ

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بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، مع رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها على المستويات كافة، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

و جاء خلال الاتصال الهاتفى الذي تم بين الشيخ محمد وبوريسوف، بحثا خلاله أيضا تعامل دولة الإمارات وبلغاريا مع أزمة فيروس "كورونا المستجد" والإجراءات التي يتخذها البلدان في هذا الشأن، وأكدا أهمية تنسيق التعاون المشترك للتصدي للفيروس ومعالجة آثاره.  


محمد بن زايد

الامارات

ابوظبى

بلغاريا

كورونا

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