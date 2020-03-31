اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 05:52 م
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ولادة طفل مصاب بكورونا فى إيران

الثلاثاء، 31 مارس 2020 05:24 م
ولادة طفل مصاب بكورونا فى إيران طفل رضيع - أرشيفية
وكالات

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أفادت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، بأن طفلا ولد مصاب بفيروس كورونا فى مدينة مشهد شمال شرقى إيران، من أم يحتمل إصابتها بالفيروس.

وذكرت جامعة مدينة مشهد للعلوم الطبية، شمال شرقى إيران، أن جنينا بوزن 900 جرام ولد بشكل مبكر؛ تعرض للاختناق أثناء الولادة تبين فيما بعد أنه مصاب بفيروس كورونا.

وقال على فرهت عضو اللجنة العلمية فى لجنة الأطفال الرضع بالجامعة إن الجنين تعرض للاختناق أثناء الولادة وأن الأطباء تمکنوا من إعادته للحياة بعد عملية الإنعاش، ووضعه فى غرفة العناية المركزة الخاصة بالأطفال الرضع في مشفى الإمام الرضا في المدينة، نظرا لأنه كان يعاني من مشكلة في التنفس، ووضعه الصحي مستقر.

وأضاف فرهت أن تنفس الرضيع تحسن بعد مضي 24 ساعة، لكن نظرا لأن أم الرضيع كانت تظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا؛ أخذت التحاليل من الرضيع وتبين فيما بعد أنه مصاب بفيروس كوفيد-19.

وقال إنه خلال الأيام الماضية أجرت ثلاث أمهات مصابات بالفيروس عمليات ولادة إلا ان أيا من أطفالهن لم يكن مصابا بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3111 إصابة جديدة و141 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن إجمالي عدد المصابين في البلاد وصل إلى 44606، منهم 3703 حالات حرجة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2898.

 

إيران

كورونا

ولادة طفل مصاب بكورونا

كورونا فى إيران

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