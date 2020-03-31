اليوم السابع
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وزير جزائرى: شراء 120 مليون كمامة واقية سيتم استلامها خلال الأسابيع المقبلة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 09:12 م
وزير جزائرى: شراء 120 مليون كمامة واقية سيتم استلامها خلال الأسابيع المقبلة أقنعة وجه
أ.ش.أ

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قال الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية بالجزائر عبد الرحمن لطفى جمال بن باحمد، اليوم الثلاثاء، إن البلاد ستشترى 120 مليون كمامة واقية، من المقرر استلامها في غضون الأسابيع القادمة، تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء عبد العزيز جراد.

وقال بن باحمد - في مؤتمر صحفى - إنه "تقرر اقتناء 120 مليون كمامة واقية، يتم استلامها في غضون الأسابيع القادمة، طبقا لتوجيهات رئيس الوزراء.

وأضاف أن مخزون الجزائر من الكمامات يقدر بـ7 ملايين كمامة واقية، موضحا أنه سيتم استلام 10 ملايين كمامة واقية في الخامس من شهر أبريل المقبل، و11 مليون كمامة يوم 12 أبريل المقبل، فيما سيتواصل استلام الكميات الأخرى سيتواصل في الأسابيع التالية، مشيرا إلى أن طاقة الإنتاج المحلي تقدر حاليا بـ100 ألف كمامة يوميا.

وقال إنه تم رفع كل العراقيل التي كانت تواجه منتجي المطهر الكحولي، مضيفا أنه تم إحصاء أكثر من 20 شركة تعمل في هذا المجال وقد استطاعوا بفضل التزامهم تغطية احتياجات السوق المحلية.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بحجز كل كميات الدواء (هيدروكسيكلوروكين وازيترويان) بالصيدلية المركزية للمستشفيات حيث تم توفير أكثر من 300 ألف علبة، كما أن هذا الدواء ينتج محليا، وقد أثبتت تجارب عالمية فعاليته في معالجة المصابين بفيروس كورونا.


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