وأوضح الشيخ باسل الصباح – في بيان صحفي تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه – إن حالة الشفاء الجديدة لمواطنة تبلغ من العمر 82 عاما، واثبتت التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية تماثلها للشفاء من الفيروس ، وسيتم خروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.