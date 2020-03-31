أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الثلاثاء، شفاء حالة واحدة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 73 حالة.
وأوضح الشيخ باسل الصباح – في بيان صحفي تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه – إن حالة الشفاء الجديدة لمواطنة تبلغ من العمر 82 عاما، واثبتت التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية تماثلها للشفاء من الفيروس ، وسيتم خروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
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