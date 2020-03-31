اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الرى يجتمع مع قيادات الوزارة بالفيديو كونفرانس للحد من انتشار كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 09:51 ص
وزير الرى يجتمع مع قيادات الوزارة بالفيديو كونفرانس للحد من انتشار كورونا وزير الرى يجتمع مع قيادات الوزارة بالفيديو كونفرانس
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى  إجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع قيادات الوزارة بأجهزتها المختلفة للوقوف علي الإستعدادات الخاصة بموسم أقصي الإحتياجات والأمطار المحتملة وإستيعاب أية تصرفات أثناء موسم أقصي الإحتياجات ويأتى ذلك تزامناً مع تنفيذ الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة من خلال كافة أجهزتها التنفيذية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وعرض الدكتور رجب عبد العظيم  ، الوكيل الدائم للوزارة موقف التنسيق اليومي مع كافة قطاعات وهيئات الوزاره وموقف ادارة المياه والتجهيز لموسم اقصي احتياجات.

وشدد عبد العاطى ، على إجراءات النظافة و التعقيم باستخدام المطهرات بكافة المكاتب الإدارية وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية ودورات المياه و تعقيم الأتوبيسات والسيارات التابعة للوزارة بشكل يومي وقياس درجة الحرارة للعاملين يومياً قبل دخول مبني الوزارة وتطهير مبنى الوزارة والجهات التابعة لها بشكل دوري.

وكلف وزير الموارد المائية والرى قيادات الوزارة بضرورة التأكد من تنفيذ تكليفات رئيس الوزارة بما يتناسب مع حظر التجوال، وضمان سلامة العاملين من انتشار فيروس كورونا، والتشديد على منع التجمعات داخل المكاتب حفاظا على سلامة الجميع.

وأشار المهندس محمود السعدى ، رئيس مصلحة الرى، إلى أنه على الرغم من تقليل العمالة للحد الادنى لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، الا ان رجال المصلحة في كافة قطاعاتها يضاعفون جهدهم فى وقت العمل المتاح لإنجاز المهام المطلوبه منهم .

يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
 

وزير الرى يجتمع مع قيادات الوزارة بالفيديو كونفرانس (1)
وزير الرى يجتمع مع قيادات الوزارة بالفيديو كونفرانس (1)

 

وزير الرى يجتمع مع قيادات الوزارة بالفيديو كونفرانس (2)
وزير الرى يجتمع مع قيادات الوزارة بالفيديو كونفرانس (2)

 


 





 


كورونا

وزير الرى

المياه

الإجراءات الصحية

اخبار

اخبار مصر

اخبار الْيَوْمَ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرى تتوقع سقوط أمطار خفيفة اليوم على شمال سيناء وخليج السويس

الثلاثاء، 31 مارس 2020 02:00 ص

وزير الرى يكلف بمواجهة الزراعات الشرهة فى استهلاك المياه

الإثنين، 30 مارس 2020 05:55 م

وزير الرى يبحث مع رئيس جامعة عين شمس التعاون فى مجال المياه

الإثنين، 30 مارس 2020 01:10 م

وزير الرى يبحث مع رئيس هيئة المساحة المشروعات المشروعات الجارى تنفيذها

الإثنين، 30 مارس 2020 12:24 م

وزير الرى: مستمرون فى جهودنا لخدمة الشأن المائى وتدابير احترازية للوقاية من كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 11:40 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ142 ألف عميل بـ28 مليار جنيه خلال 9 أيام

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ142 ألف عميل بـ28 مليار جنيه خلال 9 أيام

الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع لا تفصل فى أوقات الحظر حتى لو نفد الرصيد

الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع لا تفصل فى أوقات الحظر حتى لو نفد الرصيد

مخالفات تقطع المعاش عن المستحقين من الأرامل والأبناء والأخوة.. تعرف عليها

مخالفات تقطع المعاش عن المستحقين من الأرامل والأبناء والأخوة.. تعرف عليها

التموين تبدأ صرف مقررات شهر أبريل من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات غدًا

التموين تبدأ صرف مقررات شهر أبريل من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات غدًا

لطلاب الأول والثانى الثانوى.. تعرف على مقررات الترم الثانى فى الدراسات

لطلاب الأول والثانى الثانوى.. تعرف على مقررات الترم الثانى فى الدراسات

مطالب بحسم تشريع لمنع الانتشار العشوائى للباعة الجائلين وحظر عملهم دون ترخيص

مطالب بحسم تشريع لمنع الانتشار العشوائى للباعة الجائلين وحظر عملهم دون ترخيص

انتهاء سادس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء سادس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

إزاى تتعامل بالكاش فى زمن الكورونا؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تتعامل بالكاش فى زمن الكورونا؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

قبل إرسالها.. تعرف على آلية دراسة مشروع الموازنة العامة باللجنة البرلمانية

قبل إرسالها.. تعرف على آلية دراسة مشروع الموازنة العامة باللجنة البرلمانية

عضو بـ"الأطباء": ليس لدينا معلومات خاصة بأعداد المتقدمين للهجرة لأمريكا

عضو بـ"الأطباء": ليس لدينا معلومات خاصة بأعداد المتقدمين للهجرة لأمريكا

المحاكم تطبق قرار مجلس الوزراء بشأن حضور الموظفين

المحاكم تطبق قرار مجلس الوزراء بشأن حضور الموظفين

القروض وسيلة شركات الطيران الأوروبية لتجاوز أزمة الخسائر بسبب كورونا

القروض وسيلة شركات الطيران الأوروبية لتجاوز أزمة الخسائر بسبب كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة