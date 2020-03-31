وزير الرى يجتمع مع قيادات الوزارة بالفيديو كونفرانس للحد من انتشار كورونا

كتبت أسماء نصار

اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع قيادات الوزارة بأجهزتها المختلفة للوقوف علي الإستعدادات الخاصة بموسم أقصي الإحتياجات والأمطار المحتملة وإستيعاب أية تصرفات أثناء موسم أقصي الإحتياجات ويأتى ذلك تزامناً مع تنفيذ الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة من خلال كافة أجهزتها التنفيذية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.



وعرض الدكتور رجب عبد العظيم ، الوكيل الدائم للوزارة موقف التنسيق اليومي مع كافة قطاعات وهيئات الوزاره وموقف ادارة المياه والتجهيز لموسم اقصي احتياجات.



وشدد عبد العاطى ، على إجراءات النظافة و التعقيم باستخدام المطهرات بكافة المكاتب الإدارية وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية ودورات المياه و تعقيم الأتوبيسات والسيارات التابعة للوزارة بشكل يومي وقياس درجة الحرارة للعاملين يومياً قبل دخول مبني الوزارة وتطهير مبنى الوزارة والجهات التابعة لها بشكل دوري.



وكلف وزير الموارد المائية والرى قيادات الوزارة بضرورة التأكد من تنفيذ تكليفات رئيس الوزارة بما يتناسب مع حظر التجوال، وضمان سلامة العاملين من انتشار فيروس كورونا، والتشديد على منع التجمعات داخل المكاتب حفاظا على سلامة الجميع.



وأشار المهندس محمود السعدى ، رئيس مصلحة الرى، إلى أنه على الرغم من تقليل العمالة للحد الادنى لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، الا ان رجال المصلحة في كافة قطاعاتها يضاعفون جهدهم فى وقت العمل المتاح لإنجاز المهام المطلوبه منهم .



يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.





وزير الرى يجتمع مع قيادات الوزارة بالفيديو كونفرانس (1)



وزير الرى يجتمع مع قيادات الوزارة بالفيديو كونفرانس (2)













