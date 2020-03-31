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وزير الرى: تخفيض كثافة القوى البشرية بأجهزة الوزارة بالمحافظات لأقل من 20%

الثلاثاء، 31 مارس 2020 06:32 م
وزير الرى: تخفيض كثافة القوى البشرية بأجهزة الوزارة بالمحافظات لأقل من 20% الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم تخفيض كثافة القوي البشرية على اختلاف مستوياتها بكل من دواوين الوزارة وهيئاتها وأجهزتها المختلفة بالمحافظات لأقل من 20.

 

وأضاف عبد العاطى فى تصريحات صحفية اليوم، أنه تم التأكيد على كافة قيادات الوزارة ضرورة تعظيم الاستفادة من تقنيات التواصل الحديثة مثل الفيديو كونفرنس وغيرها لإنجاز الأعمال وبث المحاضرات وتنفيذ البرامج التدريبية وتعميم هذا النموذج للعمل به مستقبلاً بكافة جهات الوزارة.

 

وأكد وزير الرى، على إجراءات النظافة والتعقيم باستخدام المطهرات بكافة المكاتب الإدارية وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية ودورات المياه وتعقيم الأتوبيسات والسيارات التابعة للوزارة بشكل يومي وقياس درجة الحرارة للعاملين يومياً قبل دخول مبني الوزارة وتطهير مبنى الوزارة والجهات التابعة لها بشكل دوري.

 

أشار وزير الموارد المائية والرى، إلى استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة لخدمة الشأن المائي، مع اتخاذ كافة الإحتياطات والإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

 

يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

 

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 196 حالة، و خروج 150 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، حيث تخضع جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

 


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