اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مارس 2020 07:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الخارجية الكويتى ومدير الصحة العالمية يبحثان تداعيات تفشى كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 07:38 م
وزير الخارجية الكويتى ومدير الصحة العالمية يبحثان تداعيات تفشى كورونا الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، ومدير منظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريسوس، مستجدات الأوضاع الصحية العالمية الراهنة، جراء تداعيات تفشي وانتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وقالت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان لها على حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الكويتي مع مدير منظمة الصحة العالمية.

وأضافت أن وزير الخارجية الكويتي، جدد - خلال الاتصال الهاتفي - موقف الكويت الداعي لأهمية تضافر الجهود الدولية المبذولة لمواجهة الوباء، والدور المحورى لمنظمة الصحة العالمية في ذلك.  


الكويت

الصحه العالميه

كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكويت: منع تشغيل عمالة التحميل بالجمعيات التعاونية بعد ظهور إصابات بكورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 07:24 م

الكويت... إطلاق سراح 300 سجين لتخفيف الأعداد فى السجون مع استمرار تفشى كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 06:52 م

الكويت تعلن تدابير اقتصادية لمواجهة أزمة كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 06:16 م

28 يوما حجر وعزل للركاب القادمين لمطار القاهرة بتعليمات الصحة للحد من انتشار كورونا.. اختتام عودة العالقين المصريين بالكويت وعودة رحلة لندن اليوم.. و"شارل ديجول" يستقبل رحلة تضم جنسيات مختلفة قادمة من القاهرة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 03:49 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة التركية تعلن 46 وفاة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصحة التركية تعلن 46 وفاة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السابع وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السابع وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

الدوري المصري وصيفا فى قائمة أغلى دوريات إفريقيا بـ137.98 مليون يورو

الدوري المصري وصيفا فى قائمة أغلى دوريات إفريقيا بـ137.98 مليون يورو

رئيس الوزراء: المحنة الحالية فرصة ذهبية للصناعة المصرية والدولة مهيأة لدعم القطاع

رئيس الوزراء: المحنة الحالية فرصة ذهبية للصناعة المصرية والدولة مهيأة لدعم القطاع

بريطانيا تسجل 367 حالة وفاة بسبب كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

بريطانيا تسجل 367 حالة وفاة بسبب كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

مصريون عالقون فى جزر المالديف.. الحظ له ناسه "فيديو"

مصريون عالقون فى جزر المالديف.. الحظ له ناسه "فيديو"

السيسى: نتائج الإجراءات المتبعة لمواجهة كورونا جيدة وتدعو للاطمئنان

السيسى: نتائج الإجراءات المتبعة لمواجهة كورونا جيدة وتدعو للاطمئنان

إنفو جراف.. طرق شراء الشهادة ذات فائدة 15%

إنفو جراف.. طرق شراء الشهادة ذات فائدة 15%

الكرملين: بوتين يخضع لفحوصات خاصة بفيروس كورونا

الكرملين: بوتين يخضع لفحوصات خاصة بفيروس كورونا

الإفتاء: رفع القرآن الكريم فى مكبرات الصوت بالمساجد إفساد فى الأرض.. فيديو

الإفتاء: رفع القرآن الكريم فى مكبرات الصوت بالمساجد إفساد فى الأرض.. فيديو

إنفوجراف.. تعرف على خطة الدولة لزيادة دعم أصحاب المعاشات

إنفوجراف.. تعرف على خطة الدولة لزيادة دعم أصحاب المعاشات

إنفوجراف.. قرارات الحكومة لدعم سوق المال والبورصة فى أزمة كورونا

إنفوجراف.. قرارات الحكومة لدعم سوق المال والبورصة فى أزمة كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة