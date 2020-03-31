اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 07:48 م
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وزير الحج السعودى يدعو حكومات العالم الإسلامى للتريث قبل وضع خطط للحج

الثلاثاء، 31 مارس 2020 07:20 م
وزير الحج السعودى يدعو حكومات العالم الإسلامى للتريث قبل وضع خطط للحج وزير الحج السعودى
رويترز

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دعا وزير الحج السعودي  الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن دول العالم الإسلامي للتريث قبل القيام بأي خطط للحج حتى تتضح الرؤية بشأن كورونا

وقال الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن: المملكة على استعداد لخدمة الحجاج في كل الأحوال لكن الأولوية هي للحفاظ على سلامتهم ، لكن الظروف الاتية تجعلنا ننصح القادمين من جميع أنحاء العالم التريث فى عمل عقود الحج حتى تتبين الرؤية

وأشاد الوزير بقرار خادم الحرمين الشريفين بضرورة علاج المواطينن والمقيمين والوافدين إلى البلا حال ثبوت اصابتهم بفيروس كورونا.

قال وزير الحج والعمرة السعودى خلال لقاءه مع قناة الإخبارية السعودية ، أن المملكة تقوم بجهود كبيرة لمكافحة فيروس كورونا بالبلاد مؤكدا أنه خلال 8 أيام تم إخراج 68 ألف معتمر، وكان هناك نصف مليون معتمر بالبلاد شاركت الشركات الخاصة في إخراجهم من البلاد.

 
كان نائب وزير الحج والعمرة السعودية الدكتور عبدالفتاح مشاط، كشف عن إيقاف جميع حملات العمرة الداخلية والخارجية وزيارة المسجد النبوى بشكل مؤقت، كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد-19).
 
يذكر أن المملكة أعلنت فى وقت سابق إيقاف تأشيرات الحج والعمرة لجميع الدول بشكل مؤقت كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

 


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العمره

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