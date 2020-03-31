اليوم السابع
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وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج المشاركة فى دعم جهود مواجهة فيروس كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:54 م
وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج المشاركة فى دعم جهود مواجهة فيروس كورونا السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج
كتب محمود راغب

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قدمت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشكر للدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة والدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية؛ لمساعدتهم وقيام المجلس من خلال فرعه بمحافظة الغربية فى توزيع الدعم الذى تقدمه السفيرة نبيلة مكرم لـ 50 من الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة، التى تعد من المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

كانت السفيرة نبيلة مكرم قد أعلنت عن مشاركتها فى حملات دعم الأسر الأكثر احتياجا، وقبولها لمبادرة الإعلامى والمحامى الدولى، دكتور خالد أبو بكر، برعاية خمسين أسرة من المحافطات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وهى محافظتي الفيوم والغربية بواقع ٥٠ أسرة بكل محافظة، وذلك اتصالا بالمبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية "مراكب النجاة".

وجاءت مشاركة السفيرة نبيلة مكرم الشخصية فى دعم الأسر الأكثر احتياجا، لتكون مثالا يقتدى به غيرها فى مساعدة الأسر المتضررة من تبعات وإجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية لها سلبيات كثيرة، وعلى إثرها فقدت كثير من الأسر عوائلها، مثمنة دور ومشاركات المواطنين، الذين يعملون على إعلاء قيم الرحمة والإنسانية والعطاء، فى ظل ما تشهده مصر وباقى دول العالم من أزمات، مؤكدة أنه "بالرحمة والمحبة ربنا هيباركلنا فى اللى بنعمله ويحافظ علينا وعلى بلدنا".

كان ظهور فيروس كورونا المستجد في مصر، قد تسبب في صدور عدد من القرارات لمنع انتشاره، الأمر الذي أدى إلى تأثر دخل عدد من الأسر ولو بشكل مؤقت، ومن هنا انطلقت المبادرة لدعم الأسر الفقيرة والتكفل بعدد منها، وتشجيعهم على المكوث بالبيت دون الحاجة للنزول لكسب قوت يومهم، في وقت يخشى فيه الجميع من تفشي الوباء، بدرجة يصعب السيطرة عليه.


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