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وزيرا الرياضة والقوى العاملة يبحثان أوضاع العمالة غير المنتظمة بالمؤسسات

الثلاثاء، 31 مارس 2020 02:38 م
وزيرا الرياضة والقوى العاملة يبحثان أوضاع العمالة غير المنتظمة بالمؤسسات وزير الرياضة
كتبت ياسمين يحيى

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التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، محمد سعفان وزير القوى العاملة؛ لبحث دعم العمالة غير المنتظمة داخل الهيئات الشبابية والرياضية، ورفع العبء عن كاهلهم فى ضوء الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.

وكان وزير الشباب والرياضة قد وجه المعنيين بالوزارة بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن العاملين والمدربين الذين تضرروا جراء أزمة فيروس كورونا، وتعطل عملهم داخل مراكز الشباب والأندية خلال فترة مواجهة هذا الوباء للمضى قدماً في إجراءات دعمهم بالتنسيق مع وزارة القوي العاملة، وفى ضوء إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أى تداعيات لفيروس كورونا المستجد.

وأجرى الدكتور أشرف صبحى عدة اتصالات هاتفية مع الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وعضو المكتب التنفيذي للجنة الأوليمبية الدولية والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، لإعادة ترتيب خطة الأولمبياد، بعد أن تحدد موعد إجراء منافسات دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، والتى سبق أن أعلن عن تأجيلها إلى صيف العام المقبل، وتقرر أن يكون موعدها خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس 2021.

وبحث الدكتور أشرف صبحى مع المهندس هشام حطب الترتيب لعقد اجتماع مع رؤساء الاتحادات الرياضية المصرية لوضع خطة تنفيذية لجميع لاعبي الاتحادات الرياضية متضمنة خطط التدريب والاستعدادات واستكمال المنافسات وذلك بعد انتهاء فترة التوقف التي تشهدها الأنشطة الرياضية في مصر حالياً في ضوء إجراءات الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا.


أسرف صبحى

وزير الرياضة القوى العاملة اشرف صبحى

أخبار الرياضة

الرياضة اليوم

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