اليوم السابع
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خالد صلاح
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نيوزيلندا تمدد حالة الطوارئ للتصدي لتفشي فيروس كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 05:50 ص
نيوزيلندا تمدد حالة الطوارئ للتصدي لتفشي فيروس كورونا كورونا
(رويترز)

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 قال وزير الدفاع المدني في نيوزيلندا بيني هناري في بيان إن السلطات ستمدد حالة الطوارئ الوطنية سبعة أيام أخرى للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا.

واستمر الإعلان الأولي لحالة الطوارئ في 25 من مارس سبعة أيام ويمكن تمديده وفقا للضرورة.

وقال هناري "يضمن تمديد حالة الطوارئ الوطنية توفر كل الموارد والدعم والسلطات التي نحتاجها لنع تفشي فيروس كوفيد-19 في مجتمعاتنا".

كان مدير عام الصحة فى نيوزيلندا آشلى بلومفيلد، قال  سابقا، إنها سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد وإن عدد المصابين بالفيروس زاد 63 ليصل الإجمالى إلى 514 حالة.

 

وأضاف أن المرأة المتوفاة فى السبعينات من العمر وجرى تشخيص إصابتها فى البداية بالإنفلونزا، حسبما نقلت رويترز.

 

وأعلنت نيوزيلندا، الجمعة الماضية، إنها ستفرض قيودا مؤقتة على المسافرين القادمين من إيران كإجراء وقائى من تفشي فيروس كورونا فى البلاد.

 

وقال وزير الصحة النيوزلندى ديفيد كلارك، فى بيان: "من الواضح أن الوضع في إيران يثير القلق، هناك انتشار مستمر للمرض، ودرجة كبيرة من عدم اليقين بشأن حجم تفشى المرض والقدرة على احتوائه".

 

وأضاف: "بناء على المشورة الطبية والعلمية، فرضت الحكومة مزيدا من قيود السفر المؤقتة التى تغطى المسافرين القادمين من إيران".

 

وتابع: "هذا يعنى أنه لن يتمكن أحد من السفر من إيران إلى نيوزيلندا، وأى شخص كان فى إيران فى الأيام الأربعة عشر الماضية سيحتاج إلى عزل".

 

 

 

 قال وزير الدفاع المدني في نيوزيلندا بيني هناري في بيان إن السلطات ستمدد حالة الطوارئ الوطنية سبعة أيام أخرى للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا.

 


وزير الدفاع المدني في نيوزيلندا

بيني هناري

الطوارئ الوطنية

انتشار فيروس كورونا

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