اليوم السابع
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ننشر أسماء المدارس الخمسة المكلفة بتسليم شرائح التابلت بمراكز الوادي الجديد

الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:18 م
ننشر أسماء المدارس الخمسة المكلفة بتسليم شرائح التابلت بمراكز الوادي الجديد صلاح مرغنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، صلاح محمد مرغني، مساء اليوم الثلاثاء، عن تخصيص 5 مدارس لتسليم شريحة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي وذلك في المراكز الإدارية الخمسة بالمحافظة وأوضح صلاح،أنه جرى تخصيص مدرسة في كل إدارة تعليمية تسهيلًا علي الطلبة، وجري تخصيص مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات بإدارة الخارجة،  مدرسة باريس الثانوية المشتركة بإدارة باريس، مدرسة بلاط الثانوية المشتركة بإدارة بلاط، مدرسة الفرافرة الثانوية المشتركة بإدارة الفرافرة، مدرسة الشهيد أحمد المنسي بالداخلة.

ولفت صلاح،  الي  تجهيز مدرسة لخدمة صرف المعاشات وهي مدرسة الخارجة الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة الخارجة التعليمية والتي جرى تجهيزها لخدمة صرف المعاشات، وجرى تجهيز المدرسة وتعقيمها وتطهيرها للحفاظ على صحة العاملين وكذا أصحاب المعاشات من كبار السن وتقديم خدمة متميزة لهم من خلال مقاعد متباعدة لمنع الازدحام وتنظيم العمل بكل سهولة ويسر.

وكان  وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، صلاح مرغنى، أعلن اليوم الثلاثاء، عن تجهيز مدرسة لخدمة صرف المعاشات وأخرى لتسليم شريحة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي .

وأجرى وكيل التعليم بالمحافظة جولة تفقدية اليوم لمدرسة الخارجة الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة الخارجة التعليمية والتي تم تجهيزها لخدمة صرف المعاشات، حيث اطمأن على تجهيز المدرسة وتعقيمها وتطهيرها للحفاظ على صحة العاملين وكذا أصحاب المعاشات من كبار السن وتقديم خدمة متميزة لهم من خلال مقاعد متباعدة لمنع الازدحام وتنظيم العمل بكل سهولة ويسر.

كما تفقد وكيل تعليم الوادي الجديد، أعمال تسليم شرائح التابلت الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي بمقر مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات بالخارجة، وذلك في إطار التنسيق بين قطاع تعليم المحافظة والشركة المصرية للاتصالات لمنع التكدس والازدحام

وأكد مرغنى، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل المدرسة من تعقيم وتطهير متواصل وكذا تنظيم العمل أثناء تسليم الشرائح وذلك تيسيرا على الطلاب وأولياء أمورهم وسط جو آمن يضمن سلامة الجميع.

 

 


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