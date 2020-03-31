اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:53 م
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ننشر أسماء المتوفين والمصابين فى حادث بيارة الصرف الصحى بقرية فى الشرقية

الثلاثاء، 31 مارس 2020 09:35 م
ننشر أسماء المتوفين والمصابين فى حادث بيارة الصرف الصحى بقرية فى الشرقية اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية
الشرقية -فتحية الديب

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حصل "اليوم السابع" على أسماء المتوفيين والمصابين الستة فى حادث بيارة صرف صحى، بقرية حمادة التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى أولاد صقر العام، وبينهم 3 حالتهم حرجة للغاية، وتم إخطار نيابة أولاد صقر، برئاسة أحمد التليت، مدير نيابة أولاد صقر، وبإشراف المستشار أحمد خفاجى، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

 

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بإصابة 8 أشخاص باختناق أثر سقوطهم فى بيارة صرف صحي أثناء القيام بأعمال رفع بمحطة الصرف الصحي بالقرية التى يتم تنفيذها، وأدى لمصرع 2 منهما، وتم نقل المصابين الستة إلى مستشفى أولاد صقر العام، وبينهم 3 حالتهم حرجة، حيث توفى كل من "عبد الهادي عبد اللطيف عبد العزيز"، و" محمد فتحى عبد السلام"، وإصابة كل من "عبد المعطي عبد اللطيف عبد العزيز" و"وليد عبد البديع  محمد إبراهيم" و"عوض سعيد محمد" و"محمد محمد عبد الرؤوف" و"محمد رأفت الدمرداش" و" عبد الجواد محمد عبد الستار" وتم تحويل 3 منهم حالتهم حرجة إلى مستشفى الأحرار.

 

فيما تضاربت الأقوال ما بين قيام أحد العمال بالمحطة بمحاولة غلق محبس بغرفة أمام محطة الصرف الصحي بالقرية وهو مشروع جديد تم الإنتهاء منه وكان من المقرر أن يتم تسليمها فى17 مارس، وتم التأجيل بسبب السيول وأزمة فيروس كورونا، فأصيب باختناق وحاول زملائه واحد بعد الأخر إنقاذه فحدثت إصابتهم التي أودت بحياة 2 منهم وإصابة 6 وجميعهم من قرية حمادة، وقال أحد أهالى القرية إن أحد العمال كان يقوم بأعمال رفع مياه من بيارة عمقها 7 متر فسقط فيها وحاول زملائه إنقاذه، وأنتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، وجهات التحقيق إلى القرية.

 

 


مصر

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الشرقية

بيارة صرف صحي

قرية حمادة

مركز اولاد صقر

مستشفي اولاد صقر العام

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