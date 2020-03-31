نقابة المعلمين: صرف معاشات الأعضاء غدا

كتبت آية دعبس

أعلن خلف الزناتى نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، صرف دفعة المعاشات المقررة للأعضاء غدا الأربعاء أول شهر أبريل ، كما سيتم صرف مستحقات الورثة بعدها بأسبوعين .

وأوضح الزناتى، أن عدد الأعضاء المستحقين للمعاشات يبلغ نحو 259 ألف و973 عضو، بقيمة 89 مليون، و950 ألف، و658 جنيها، بينما يبلغ عدد الورثة 198 ألف و710 بقيمة 39 مليون، و741 ألف، و800 جنيهاً.

ووجه الزناتى جميع النقابات الفرعية واللجان النقابية للمعلمين، بمتابعة اجراءات صرف المعاشات، وإزالة أى معوقات تواجه المستحقين فورا .

وأشار نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، أن تعديلات قانون النقابة الذى يناقش حاليا في مجلس النواب ، تتضمن تحسين الوضع الخدمي والمالي للنقابة، وتساعدها فى الوفاء بإلتزاماتها فى صرف مايقرب من نصف مليار جنيه سنويا فى بند المعاشات فقط للمستحقين والورثة، حيث شارك الزناتى وعددا من أعضاء هيئة مكتب النقابة بجلسات النقاش حول التعديلات خلال الفترة الماضية وفى انتظار التصويت عليها خلال الجلسة العامة للبرلمان.

قرر خلف الزناتى، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، منح العاملين بنقابة المهن التعليمية إجازة بدءًا من اليوم الثلاثاء، 24 مارس 2020، حتى 3 أبريل المقبل، مشيرًا إلى أن القرار يسرى على النقابات الفرعية واللجان النقابية للمعلمين على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن ذلك تماشيًا مع إجراءات الحكومة المصرية في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحرص على عدم وجود تجمعات.

وأوضح الزناتى، أنه سيتم تعقيم المبنى تعقيمًا شاملًا خلال فترة الإجازة ضمن إجراءات الحماية والإجراءات الوقائية حفاظًا على سلامة المعلمين والموظفين بالنقابة، مشددا ضرورة تكاتف قوى الشعب مع مؤسسات الدولة والحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، واتباع كافة التعليمات التي تصدر عن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة المرض.