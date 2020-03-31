اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مارس 2020 08:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة المعلمين: صرف معاشات الأعضاء غدا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 08:00 ص
نقابة المعلمين: صرف معاشات الأعضاء غدا خلف الزناتى نقيب المعلمين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن خلف الزناتى نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، صرف دفعة المعاشات المقررة للأعضاء غدا  الأربعاء أول شهر أبريل ، كما سيتم صرف مستحقات الورثة بعدها بأسبوعين .
 
وأوضح الزناتى، أن عدد الأعضاء المستحقين للمعاشات يبلغ نحو 259 ألف و973 عضو، بقيمة 89 مليون، و950 ألف، و658 جنيها، بينما يبلغ عدد الورثة 198 ألف و710 بقيمة 39 مليون، و741 ألف، و800 جنيهاً.
 
ووجه الزناتى جميع النقابات الفرعية واللجان النقابية للمعلمين، بمتابعة اجراءات صرف المعاشات، وإزالة أى معوقات تواجه المستحقين فورا .
 
وأشار نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، أن تعديلات قانون النقابة الذى يناقش حاليا في مجلس النواب ، تتضمن تحسين الوضع الخدمي والمالي للنقابة، وتساعدها فى الوفاء بإلتزاماتها فى صرف مايقرب من نصف مليار جنيه سنويا فى بند المعاشات فقط للمستحقين والورثة، حيث شارك الزناتى وعددا من أعضاء هيئة مكتب النقابة بجلسات النقاش حول التعديلات خلال الفترة الماضية وفى انتظار التصويت عليها خلال الجلسة العامة للبرلمان.
 
قرر خلف الزناتى، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، منح العاملين بنقابة المهن التعليمية إجازة بدءًا من اليوم الثلاثاء، 24 مارس 2020، حتى 3 أبريل المقبل، مشيرًا إلى أن القرار يسرى على النقابات الفرعية واللجان النقابية للمعلمين على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن ذلك تماشيًا مع إجراءات الحكومة المصرية في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحرص على عدم وجود تجمعات.
 
وأوضح الزناتى، أنه سيتم تعقيم المبنى تعقيمًا شاملًا خلال فترة الإجازة ضمن إجراءات الحماية والإجراءات الوقائية حفاظًا على سلامة المعلمين والموظفين بالنقابة، مشددا ضرورة تكاتف قوى الشعب مع مؤسسات الدولة والحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، واتباع كافة التعليمات التي تصدر عن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة المرض.
 
 

نقابة المعلمين

معاشات المعلمين

صرف معاشات المعلمين

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقيب المعلمين يطالب بـ 35 عاما لعمر المحافظ فى حوار "دعم مصر" حول المحليات

الأربعاء، 26 فبراير 2020 07:16 م

نقيب المعلمين: زيادت الميزة التأمينية وقيمة القرض الحسن من 5 لـ 15 ألف جنيه

الخميس، 20 فبراير 2020 06:58 م

نقيب المعلمين: لن نتنازل عن كرامة المعلم وصد كل محاولات إرهابه أمام تلاميذه

الأربعاء، 12 فبراير 2020 08:05 م

البدرى مديرا لتنسيق تعليم بني سويف خلفا لنقيب المعلمين

الأربعاء، 05 فبراير 2020 07:11 م

نقيب المعلمين يصل سوريا لحضور المؤتمر الـ20 لاتحاد المعلمين العرب

الأحد، 05 يناير 2020 01:58 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مخالفات تقطع المعاش عن المستحقين من الأرامل والأبناء والأخوة.. تعرف عليها

مخالفات تقطع المعاش عن المستحقين من الأرامل والأبناء والأخوة.. تعرف عليها

التموين تبدأ صرف مقررات شهر أبريل من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات غدًا

التموين تبدأ صرف مقررات شهر أبريل من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات غدًا

لطلاب الأول والثانى الثانوى.. تعرف على مقررات الترم الثانى فى الدراسات

لطلاب الأول والثانى الثانوى.. تعرف على مقررات الترم الثانى فى الدراسات

مطالب بحسم تشريع لمنع الانتشار العشوائى للباعة الجائلين وحظر عملهم دون ترخيص

مطالب بحسم تشريع لمنع الانتشار العشوائى للباعة الجائلين وحظر عملهم دون ترخيص

انتهاء سادس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء سادس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

إزاى تتعامل بالكاش فى زمن الكورونا؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تتعامل بالكاش فى زمن الكورونا؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

قبل إرسالها.. تعرف على آلية دراسة مشروع الموازنة العامة باللجنة البرلمانية

قبل إرسالها.. تعرف على آلية دراسة مشروع الموازنة العامة باللجنة البرلمانية

عضو بـ"الأطباء": ليس لدينا معلومات خاصة بأعداد المتقدمين للهجرة لأمريكا

عضو بـ"الأطباء": ليس لدينا معلومات خاصة بأعداد المتقدمين للهجرة لأمريكا

المحاكم تطبق قرار مجلس الوزراء بشأن حضور الموظفين

المحاكم تطبق قرار مجلس الوزراء بشأن حضور الموظفين

القروض وسيلة شركات الطيران الأوروبية لتجاوز أزمة الخسائر بسبب كورونا

القروض وسيلة شركات الطيران الأوروبية لتجاوز أزمة الخسائر بسبب كورونا

الخير فى الشباب.. مبادرة جديدة لتوزيع السلع على أهالى منيل شيحة بالجيزة "صور"

الخير فى الشباب.. مبادرة جديدة لتوزيع السلع على أهالى منيل شيحة بالجيزة "صور"

تعرف على خطة الدولة المستهدفة فى التعليم لـ2020/2021

تعرف على خطة الدولة المستهدفة فى التعليم لـ2020/2021

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة