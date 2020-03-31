اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 07:20 م
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ميركل تبحث مع الرئيس الأوكرانى تطورات فيروس كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 07:03 م
ميركل تبحث مع الرئيس الأوكرانى تطورات فيروس كورونا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
أ ش أ

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أعلن المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية شتيفن زايبرت أن المستشارة أنجيلا ميركل، والرئيس الأوكرانى وولوديمير سيلنسكي تباحثا هاتفبا، اليوم الثلاثاء، حول الوضع الحالي فيما يتعلق بجائحة "كورونا".
 
وأوضح زايبرت أن المستشارة ميركل، أكدت للرئيس سيلنسكى التضامن الألمانى مع بلاده لمواجهة انتشار هذا الوباء، كما ناقشا الوضع في شرق أوكرانيا والخطوات اللازمة لحل النزاعات سلميا.
 
يشار إلى أنه تأكد عدم حمل المستشارة ميركل لفيروس "كورونا" وذلك بعد خضوعها لاختبار ثالث أمس، حسبما أكد متحدث باسم حكومتها.
 
وكانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، دعت مواطنيها إلى التحلي بالصبر فى التعامل مع جائحة كورونا، وقالت ميركل - فى رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت - "لا يمكن لأحد أن يقول بضمير مرتاح الآن إنه يعلم إلى متى سيستمر هذا الوقت العصيب... أرجوكم تحلوا بالصبر"، مشيرة إلى أن الإصابات الجديدة تبدد أيّ سبب لتخفيف القواعد السارية لمكافحة انتشار الجائحة،وفقا لموقع دويتشة فيله الألماني.
 
ورحبت ميركل - التي تخضع نفسها لحجر صحي منزلي - بجميع العاملين من المنزل حالياً مثلها، وقالت "حتى لو لم يكن سهلاً على الكثيرين الجمع بين رعاية الأطفال والعمل في آن واحد، يمكن إنجاز الكثير من العمل في المنزل عبر مؤتمرات الهاتف أو الفيديو".

 


ألمانيا

أوكرانيا

فيروس

كورونا

صحة

ميركل

المستشارة أنجيلا ميركل

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