ميركل تبحث مع الرئيس الأوكرانى تطورات فيروس كورونا

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أعلن المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية شتيفن زايبرت أن المستشارة أنجيلا ميركل، والرئيس الأوكرانى وولوديمير سيلنسكي تباحثا هاتفبا، اليوم الثلاثاء، حول الوضع الحالي فيما يتعلق بجائحة "كورونا".

وأوضح زايبرت أن المستشارة ميركل، أكدت للرئيس سيلنسكى التضامن الألمانى مع بلاده لمواجهة انتشار هذا الوباء، كما ناقشا الوضع في شرق أوكرانيا والخطوات اللازمة لحل النزاعات سلميا.

يشار إلى أنه تأكد عدم حمل المستشارة ميركل لفيروس "كورونا" وذلك بعد خضوعها لاختبار ثالث أمس، حسبما أكد متحدث باسم حكومتها.