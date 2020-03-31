"مياه المنيا" توزع 1500 كمامة وجوانتى و3500 ملصق توعية للعاملين.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إنه بناء على تعليمات كل من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بضرورة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيرس كورونا المستجد تم توزيع 1500 كمامة وجوانتى والعديد من المستلزمات الأخرى للعاملين بالصرف الصحى بكافة الفروع بالمحافظة كما تم طباعة وتوزيع أكثر من 3500 ملصق للتوعية داخل المحطات وخارجها وذلك لنشر ثقافة التعامل بين العاملين داخل المحطات والتعامل مع الجمهور بالخارج للوقاية من الإصابة بالعدوى.

وأضاف الشهاوى، أنه تم تكليف مديرى الأفرع بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لتطهير وتعقيم الشوارع العامة والمصالح الحكومية حيث تمت اعمال التطهير والتعقيم بكافة المراكز فى المحافظة وشملت محطات السكة الحديد والمستشفيات ومجمعات المواقف وأنه تم وضع خطة لاستكمال التطهير والتعقيم كنوع من المشاركة المجتمعية وان الشركة على استعداد تام لتقديم خدمات الدعم والمساندة لكافة المصالح داخل المحافظة متى طلب منها.

ومن ناحية أخرى كلف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب مديرى الأفرع بالتنسيق الكامل والمستمر مع رؤساء الوحدات المحلية بمراكز المحافظة المختلفة للقيام بأعمال التعقيم والتطهير للشوارع والميادين الرئيسية حيث تم تطهير وتعقيم محطة السكة الحديد ومجمع مواقف الاخصاص ومحطة الاتوبيس السريع ومعهد الاورام وحى جنوب المدينة وموقف ملوى وابو قرقاص وعدد من الأماكن الأخرى داخل مدينة المنيا.

وفي مركز أبو قرقاص تم تطهير وتعقيم شارع صيدناوي وبنك مصر وبنك الائتمان الزراعي وبنك القاهرة وجميع الشوارع ومستشفى الفكرية العام ومحكمة الفكرية ومدينة أبو قرقاص.

وفى مركز ملوى تم تعقيم وتطهير شارع الجلاء وشارع العرفانى وشارع الثانوية بنات.

وفى مركز مطاى تم تطهير عدد من الشوارع الرئيسية منها شارع الثورة وشارع بورسعيد وشارع مسجد صلاح الدين وطريق مصر أسوان الزراعى وبعض الشوارع الفرعية.

وفى مركز العدوة تم تطهير وتعقيم شارع بورسعيد وشارع الشهيد أحمد إسماعيل وشارع الشهيد محمد لطفى وشارع على بن ابى طالب و فى مركز دير مواس تم تطهير وتعقيم شوارع الجمهورية والجيش وشارع صلاح سالم وجارى استكمال الإجراءات الوقائية بكامل المحافظة وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة ضد فيرس كورونا.



مياه المنيا توزع 1500 كمامة وجوانتى و3500 ملصق توعية للعاملين



مياه المنيا توزع 1500 كمامة وجوانتى و3500 ملصق توعية للعاملين