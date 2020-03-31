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موقع مغربى: مراكش والدار البيضاء أكثر الإصابات بكورونا.. و"الحمراء" الأقل

الثلاثاء، 31 مارس 2020 05:24 م
موقع مغربى: مراكش والدار البيضاء أكثر الإصابات بكورونا.. و"الحمراء" الأقل تحاليل فيروس كورونا
كتب مصطفى عنبر

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ذكرت وزارة الصحة المغربية، من خلال البوابة الرقمية التى خصصتها للكشف عن إحصائيات الإصابة بـ"كورونا" في المغرب، أن جهة فاس مكناس، شهدت أكبر عدد من الحالات حتى صباح اليوم الثلاثاء.

 

وقالت وزارة الصحة المغربية، إنه تم تسجيل 6 إصابات مؤكدة في فاس مكناس بتحاليل مختبرية إيجابية، لترتفع حصيلة المصابين فيها إلى 98 حالة، بينما 5 حالات أخرى جديدة اكتشفت في جهة مراكش آسفي، و3 على مستوى جهة الدار البيضاء سطات.

 

يذكر أن مراكش آسفى، فاس مكناس، الدار البيضاء سطات ، هم إحدى الجهات 12 المغربية، الناتجة عن التقسيم الجهوي للمملكة المغربية لسنة 2015.

 

ونقل موقع هيسبريس المغربى عن وزارة الصحة المغربية، أن الوضعية الوبائية قد شهدت زيادة مصاب واحد في كل من الرباط سلا القنيطرة وجهة الشرق، وجهة سوس ماسة وبني ملال خنيفرة.

 

وأوضح الموقع المغربى، أن الحصيلة تجعل عدد الإصابات في الدار البيضاء سطات تصل إلى 167 حالة، مقابل 104 في جهة مراكش آسفي و98 في الرباط سلا القنيطرة و98 حالة أخرى ضمن النطاق الترابي لجهة فاس مكناس.

 

وبلغ عدد حالات العدوى المؤكدة 39 في جهة طنجة تطوان الحسيمة، و23 في جهة الشرق و18 في سوس ماسة و18 بجهة بني ملال خنيفرة، و8 في درعة تافيلالت وحالة واحدة بجهة كلميم وادي نون.

 

جدير بالذكر أن كلا من جهة العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة وادي الذهب، وفق الإحصائيات الرسمية المحيّنة حتى الآن، بدون إصابات مؤكدة بـ"فيروس كورونا".

 

وأهابت وزارة الصحة المغربية بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

 

 


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كورونا

مراكش

الدار البيضاء

corona news

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