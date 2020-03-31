ملك البحرين يوجه بالعلاج المجانى لـ47 مريضا بكورونا من الوافدين

وجه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بعلاج مجانى لـ47 مريضا بفيروس كورونا من الوافدين، جاء ذلك بحسب العربية، فى غضون ذلك ترأس الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، اليوم، الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء التى تعقد لأول مرة عن بعد.
وأشاد مجلس الوزراء بالأمر الملكى للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، بمساعدة الأسر المتضررة من تداعيات فيروس كورونا لما تمثله من لفتة إنسانية نبيلة ورعاية من الملك للتخفيف من الأعباء المالية التى تواجهها هذه الأسر فى هذا الوضع الاستثنائي.
ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، بمناسبة اليوم الدولي للضمير الذي اعتمدته الأمم المتحدة استجابة لمبادرة كريمة من الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء والذي يصادف الخامس من أبريل من كل عام، فقد أشاد مجلس الوزراء بهذه المبادرة الكريمة مؤكداً المجلس حرص مملكة البحرين على بناء ثقافة السلام بمحبة وضمير عبر إتاحة التعليم الجيد وتنفيذ أنشطة التوعية العامة بما يعزز التنمية المستدامة.
كما استعرض مجلس الوزراء ما تم بخصوص إطالة عمر المخازين الاستراتيجية للأغذية والدواء، حيث عرض سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة وسعادة وزيرة الصحة الجهود المبذولة في هذا الخصوص.
ثم أعرب مجلس الوزراء عن إدانته الشديدة للاعتداء الإرهابي الذي قامت به المليشيات الحوثية واستهدف المدنيين والأحياء المدنية بصواريخ باليستية على الرياض وجازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لما يمثله من انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية، مؤكداً المجلس وقوف مملكة البحرين إلى جانب شقيقتها المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة