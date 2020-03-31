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ملك البحرين يوجه بالعلاج المجانى لـ47 مريضا بكورونا من الوافدين

الثلاثاء، 31 مارس 2020 06:04 م
ملك البحرين يوجه بالعلاج المجانى لـ47 مريضا بكورونا من الوافدين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين
كتب سمير حسنى

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وجه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بعلاج مجانى لـ47 مريضا بفيروس كورونا من الوافدين، جاء ذلك بحسب العربية، فى غضون ذلك  ترأس الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، اليوم، الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء التى تعقد لأول مرة عن بعد.

 

وأشاد مجلس الوزراء بالأمر الملكى للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، بمساعدة الأسر المتضررة من تداعيات فيروس كورونا لما تمثله من لفتة إنسانية نبيلة ورعاية من الملك للتخفيف من الأعباء المالية التى تواجهها هذه الأسر فى هذا الوضع الاستثنائي.

 

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، بمناسبة اليوم الدولي للضمير الذي اعتمدته الأمم المتحدة استجابة لمبادرة كريمة من الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء والذي يصادف الخامس من أبريل من كل عام، فقد أشاد مجلس الوزراء بهذه المبادرة الكريمة مؤكداً المجلس حرص مملكة البحرين على بناء ثقافة السلام بمحبة وضمير عبر إتاحة التعليم الجيد وتنفيذ أنشطة التوعية العامة بما يعزز التنمية المستدامة.

 
بعدها شدد مجلس الوزراء على أن صحة وسلامة كافة المواطنين سواء بالداخل أو الخارج أولوية قصوى ستسخر الحكومة من أجلها كافة الإمكانيات، مؤكداً الحرص على عودة كافة المواطنين المتواجدين بالخارج إلى أرض الوطن وإلى أهاليهم وهم في صحة وعافية وذلك في أسرع وقت ممكن وفق خطط إجلاء موضوعة بادرت الحكومة في تنفيذها منذ الأيام الأولى لانتشار الفيروس والتي أبدى المواطنون فيها رغبتهم بالعودة إلى الوطن، لتصبح البحرين من أوائل الدول التي عملت على وضع وتنفيذ خطة لإجلاء مواطنيها وفق إجراءات طبية محكمة هدفها صحة وسلامة المواطنين بالخارج وكذلك عوائلهم والمواطنين والمقيمين المتواجدين داخل المملكة، فيما نوه مجلس الوزراء بالجهود الوطنية التي تقوم بها الكوادر الطبية على مدار الساعة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والتي هي محل تقدير واعتزاز لدى الجميع، مشيداً المجلس بالنتائج التي تحققها المملكة من خلال كواردها الوطنية عبر بحثهم المستمر عن البروتوكول العلاجي المناسب لعلاج الحالات القائمة لفيروس كورونا والذي حقق نسب تعافي كبيرة.
 

كما استعرض مجلس الوزراء ما تم بخصوص إطالة عمر المخازين الاستراتيجية للأغذية والدواء، حيث عرض سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة وسعادة وزيرة الصحة الجهود المبذولة في هذا الخصوص.

 

ثم أعرب مجلس الوزراء عن إدانته الشديدة للاعتداء الإرهابي الذي قامت به المليشيات الحوثية واستهدف المدنيين والأحياء المدنية بصواريخ باليستية على الرياض وجازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لما يمثله من انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية، مؤكداً المجلس وقوف مملكة البحرين إلى جانب شقيقتها المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.

 

الملك حمد

البحرين

كورونا

كوفيد 19

corona news

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