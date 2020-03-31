معاشات الوادى الجديد: تخصيص 42 منفذ لصرف المعاشات للمنتفعين غدا

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن مصطفي أحمد كرار، مدير عام منطقة المعاشات بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الثلاثاء، عن تجهيز واستعداد 42 منفذًا على مستوي مراكز المحافظة الخمسة الإدارية لصرف المعاشات غدا الأربعاء مؤكدا على تجهيز 39 مكتب بريد موزعة على جميع قري ومدن المحافظة، و3 منافذ في مركزي الخارجة والداخلة، بواقع منفذين في الخارجة الأول في مبني التأمينات الاجتماعية والثاني في مبني المعاشات، ومبني التأمينات الاجتماعية في مدينة موط بمركز الداخلة، لاستقبال أصحاب المعاشات بدء من الغد لصرف معاش أبريل، وتبدأ اعمال الصرف اعتبارا من الساعة 7 صباحا وحتى نهاية اليوم قبيل فرض حظر التجوال.

أضاف مصطفي، أنه سيجري تقسيم أصحاب المعاشات على أيام الأسبوع، مشيرًا إلى أن غدا الأربعاء سيتم الصرف لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل اعتبارًا وحتى السبت الموافق 1 و2 و4 من أبريل، أما أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه وحتى 2000 جنيه فسيقومون بصرف معاشاتهم أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق 5 و6 و7 أبريل، أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه فسيقومون بصرف معاشاتهم يومي الأربعاء والخميس 8 و9 أبريل، واعتبارًا من الأحد 12 أبريل يكون الصرف متاحا لكل من لم يقم بصرف معاشه، ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.

ولفت مصطفي، الي أن الهيئة أقامت مظلات لحماية المواطنين من حرارة الشمس، إلى جانب تزويد المقاعد بحيث لا تقل عن ١٠٠ مقعد، والتطهير الدوري للمكان، إلى جانب توفير عدد من الكرسي المتحركة لخدمة كبار السن من أصحاب المعاشات، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها المحافظة في مواجهه فيروس كورونا.

وأشار مصطفي، الي تجهيز مدرسة بمدينة الخارجة وهي الابتدائية المشتركة البنين بميدان الشعلة لاستقبال كبار السن خلال صرف المعاش من مكتب بريد الخارجة بلد، وفتح أبواب دار المناسبات بمدينة باريس امام المواطنين خلال صرف المعاش من مكتب بريد مدينة باريس.

وفى سياق متصل أعلن محمد العديسى وكيل مديرية الشئون الاجتماعية بالوادى الجديد ورئيس لجنة المساعدات بالمديرية عن استلام 100 شيك من مؤسسة ( على ومصطفى أمين ) " وليلة القدر" الخيريتين للحالات المستحقة والذين تقدموا بأبحاث لتنفيذ مشاريع وحالات مرضية وهم الأولى بالرعايه سيدات ورجال "ومن المقرر تسليم الشيكات لمستحقيها بحضور مندوبى مؤسسة ليله القدر خلال الفترة المقبلة.

وقال العديسى أنه على أصحاب معاشات بيت الزكاه والصدقات المصرى التابع لمشيخة الأزهر والمسجلين بالمديرية منذ عام ونصف أن يتوجهوا لمكاتب البريد لصرف مستحقاتهم يوم 8 أبريل المقبل ومعهم حالات ( الأرامل والمطلقات ومهجورة العائل والأسرة التى ليس لها دخل وذات مرض مزمن وأسرة المسجون "مؤكدا على أن سبب تأخير الصرف هو زيادة المعاش للضعف وهى أضافة استثنائية للمستحقين فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد وهى زيادة لمدة شهري ابريل ومايو