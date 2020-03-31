اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

معاشات الوادى الجديد: تخصيص 42 منفذ لصرف المعاشات للمنتفعين غدا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 11:14 م
معاشات الوادى الجديد: تخصيص 42 منفذ لصرف المعاشات للمنتفعين غدا أرشيفية - صرف المعاشات
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مصطفي أحمد كرار، مدير عام منطقة المعاشات بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الثلاثاء، عن تجهيز واستعداد 42 منفذًا على مستوي مراكز المحافظة الخمسة الإدارية لصرف المعاشات غدا الأربعاء مؤكدا على تجهيز 39 مكتب بريد موزعة على جميع قري ومدن المحافظة، و3 منافذ في مركزي الخارجة والداخلة، بواقع منفذين في الخارجة الأول في مبني التأمينات الاجتماعية والثاني في مبني المعاشات، ومبني التأمينات الاجتماعية في مدينة موط بمركز الداخلة، لاستقبال أصحاب المعاشات بدء من الغد لصرف معاش أبريل، وتبدأ اعمال الصرف اعتبارا من الساعة 7 صباحا وحتى نهاية اليوم قبيل فرض حظر التجوال.

أضاف مصطفي، أنه سيجري تقسيم أصحاب المعاشات على أيام الأسبوع، مشيرًا إلى أن غدا الأربعاء سيتم الصرف لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل اعتبارًا وحتى السبت الموافق 1 و2 و4 من أبريل، أما أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه وحتى 2000 جنيه فسيقومون بصرف معاشاتهم أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق 5 و6 و7 أبريل، أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه فسيقومون بصرف معاشاتهم يومي الأربعاء والخميس 8 و9 أبريل، واعتبارًا من الأحد 12 أبريل يكون الصرف متاحا لكل من لم يقم بصرف معاشه، ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.

 ولفت مصطفي، الي أن الهيئة أقامت مظلات لحماية المواطنين من حرارة الشمس، إلى جانب تزويد المقاعد بحيث لا تقل عن ١٠٠ مقعد، والتطهير الدوري للمكان، إلى جانب توفير عدد من الكرسي المتحركة لخدمة كبار السن من أصحاب المعاشات، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها المحافظة في مواجهه فيروس كورونا.

وأشار مصطفي، الي تجهيز مدرسة بمدينة الخارجة وهي الابتدائية المشتركة البنين بميدان الشعلة لاستقبال كبار السن خلال صرف المعاش من مكتب بريد الخارجة بلد، وفتح  أبواب دار المناسبات بمدينة باريس امام المواطنين خلال صرف المعاش من مكتب بريد مدينة باريس.

وفى سياق متصل أعلن محمد العديسى وكيل مديرية الشئون الاجتماعية بالوادى الجديد ورئيس لجنة المساعدات بالمديرية عن استلام 100 شيك من مؤسسة ( على ومصطفى أمين ) " وليلة القدر" الخيريتين للحالات المستحقة والذين تقدموا بأبحاث لتنفيذ  مشاريع وحالات مرضية وهم الأولى بالرعايه سيدات ورجال "ومن المقرر تسليم الشيكات لمستحقيها بحضور مندوبى مؤسسة ليله القدر خلال الفترة المقبلة.

وقال العديسى أنه على أصحاب معاشات بيت الزكاه والصدقات المصرى التابع لمشيخة الأزهر والمسجلين بالمديرية منذ عام ونصف  أن يتوجهوا لمكاتب البريد لصرف مستحقاتهم يوم 8 أبريل المقبل ومعهم  حالات ( الأرامل والمطلقات ومهجورة العائل والأسرة التى ليس لها دخل وذات مرض مزمن وأسرة المسجون "مؤكدا على أن سبب تأخير الصرف  هو زيادة المعاش للضعف وهى أضافة استثنائية للمستحقين  فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد وهى زيادة لمدة شهري ابريل ومايو

 

 


تقارير مصريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار عاجله

اخبار اليوم

صرف المعاشات

الوادى الجديد

معاشات الوادى الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تطيهر مبنى النادى الرياضى بالشرقية بعد اختياره مقرا لصرف المعاشات غدا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:24 م

التضامن: علامات إرشادية بالمنافذ لمساعدة أصحاب المعاشات على الالتزام بالتباعد

الثلاثاء، 31 مارس 2020 09:57 م

غدا.. صرف المعاشات عبر مكاتب البريد

الثلاثاء، 31 مارس 2020 09:08 م

أهالى قصر الجبالى بالفيوم يطلبون بفتح مكتب البريد لتسهيل صرف المعاشات

الثلاثاء، 31 مارس 2020 09:00 م

وزيرة التضامن لأصحاب المعاشات: التزاموا بالصرف فى الأيام المخصصة لكل شريحة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 08:49 م

محافظ المنيا : تجهيز 89 منفذا إضافيا لصرف المعاشات

الثلاثاء، 31 مارس 2020 07:42 م

محافظ القاهرة: تجهيز 253 مدرسة لصرف المعاشات لمنع التزاحم على البريد.. صور

الثلاثاء، 31 مارس 2020 07:35 م

صور.. كيف تواجه المحافظات مشكلة التجمعات والزحام للوقاية من "كورونا".. تخصيص مدارس لتسليم شرائح التابلت لطلاب أولى ثانوى.. وفتح منافذ لصرف المعاشات بالمعاهد الأزهرية والمدارس وأخرى لتسجيل العمالة غير المنتظمة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 07:30 م

36 مدرسة بكفر الشيخ تفتح أبوابها غداً لاستقبال أصحاب المعاشات لصرف معاشاتهم

الثلاثاء، 31 مارس 2020 07:18 م

أسماء المقرات الجديدة لصرف المعاشات بالبحيرة لمواجهة التكدس والزحام

الثلاثاء، 31 مارس 2020 06:15 م

مدير الطب البيطرى بإسنا يعلن بدء تعقيم مقرات التأمينات والمعاشات ومدرستين

الثلاثاء، 31 مارس 2020 05:37 م

صور.. تجهيز مدرسة لصرف المعاشات وتسليم شرائح التابلت دون تكدس بالوادى الجديد

الثلاثاء، 31 مارس 2020 05:20 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التموين لـ"المواطنين": اطمئنوا السلع لن تختفى ولدينا مخزون يكفى لـ4 أشهر

التموين لـ"المواطنين": اطمئنوا السلع لن تختفى ولدينا مخزون يكفى لـ4 أشهر

هل يجوز تعيين الموظف بعقد مؤقت فى الأعمال القانونية.. المحكمة التاديبية تجيب

هل يجوز تعيين الموظف بعقد مؤقت فى الأعمال القانونية.. المحكمة التاديبية تجيب

مطالب برلمانية بتعديل تشريعى لتغليظ عقوبة غش الدواء وغلق مصانع بير السلم

مطالب برلمانية بتعديل تشريعى لتغليظ عقوبة غش الدواء وغلق مصانع بير السلم

التموين تبدأ اليوم صرف مقررات شهر أبريل وتطالب المواطنين بعدم التزاحم

التموين تبدأ اليوم صرف مقررات شهر أبريل وتطالب المواطنين بعدم التزاحم

ترامب يكرر تمديد الإغلاق حتى 30 أبريل.. ويؤكد: المسألة حياة أو موت

ترامب يكرر تمديد الإغلاق حتى 30 أبريل.. ويؤكد: المسألة حياة أو موت

الحجر الصحى ينتهى من فحص 274 راكباً عائداً من لندن ونقلهم لأحد الفنادق للعزل

الحجر الصحى ينتهى من فحص 274 راكباً عائداً من لندن ونقلهم لأحد الفنادق للعزل

متحدث الوزراء: لا نفكر الآن فى إجراءات تقييدية جديدة.. ونتائج الحظر إيجابية

متحدث الوزراء: لا نفكر الآن فى إجراءات تقييدية جديدة.. ونتائج الحظر إيجابية

وصول المصريين العالقين فى لندن بسبب فيروس كورونا إلى مطار القاهرة

وصول المصريين العالقين فى لندن بسبب فيروس كورونا إلى مطار القاهرة

حقيقة إصابة اثنين من كبار رجال الأعمال المصريين بكورونا

حقيقة إصابة اثنين من كبار رجال الأعمال المصريين بكورونا

إسرائيل تسجل 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 5358

إسرائيل تسجل 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 5358

وزيرة الصحة: عدد الإصابات لكل مليون مواطن 6 إصابات فى مصر مقابل 105 عالميا

وزيرة الصحة: عدد الإصابات لكل مليون مواطن 6 إصابات فى مصر مقابل 105 عالميا

الصحة: 54 حالة إيجابية بفيروس كورونا و5 وفيات

الصحة: 54 حالة إيجابية بفيروس كورونا و5 وفيات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة