مصائب قوم.. شركة روسية تحقق مكاسب طائلة بسبب "كورونا"

وكالات

قال المركزى الروسى للصادرات اليوم الثلاثاء، إن شركات روسية أعربت عن استعدادها لتوريد مستشفيات متنقلة إلى دول شمال إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وأضاف المركز أنه فى ظل انتشار فيروس كورونا فى العالم فإن شركة "برويكت تيخنيكا"، المتخصصة بصناعة المستشفيات المتنقلة، تتلقى الطلبات كل يوم على هذا النوع من المنتجات.

وأشار إلى أن الشركة تتسلم طلبات من دول رابطة الدول المستقلة وأمريكا اللاتينية وشمال إفريقيا.

ويشير المركز، إلى أن المستشفى المتنقل الواحد من الممكن أن يقدم الرعاية الصحية لنحو 300 مريض فى اليوم.

ويأتى ذلك فى وقت أظهرت فيه البيانات أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم تجاوز مستوى الـ800 ألف شخص.