اليوم السابع
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مرعبة الوادى الجديد.. حكاية "صائد" الطريشة القاتلة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 12:03 م
مرعبة الوادى الجديد.. حكاية "صائد" الطريشة القاتلة صائد الطريش
تقرير: عزوز الديب – ماهر أبو نور

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هى مرعبة الوادى الجديد، الحية السامة القاتلة المسماة بـ"الطريشة"، ولكنه قرر أن يواجهها، ويتحول إلى صياد يتقفى أثرها فى الصحراء وفى المزارع ليحمى الأرواح.
 
 
سعيد أحمد هو صائد الأفاعى الصحراوية المرعبة، يقول إن الطريشة أحد أكثر الأفاعى سمية فى العالم، وهى مرعبة للآلاف من سكان الوادى الجديد محل إقامته، ولهذا قرر أن يتخصص فى صيدها، كغية يحبها، وأيضا كخير لوجه الله، ويقول "هى تقتل البشر وتقتل أيضا الحيوانات، ولهذا مواجهتها تعتبر ثواب لوجه الله".
 
صائد-الطريش-(1)
 
ويوضح أن مهنته بها الكثير من المخاطر، ليس فقط مخاطر التعرض للعقر منها والإصابة بسمها القاتل، ولكن أيضا مخاطر السير فى الصحراء وتقفى أثرها لمشاوير طويلة تكون مليئة بالمخاطر، خاصة أن عمليات الصيد لها يجب أن تحدث فى المساء حين تخرج من جحورها للصيد.
 
صائد-الطريش-(2)
 

صائد-الطريش-(3)
 

صائد-الطريش-(4)
 

الطريشة

الثعابين

صيد الثعابين

الوادى الجديد

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