مد ورصف طريق بطول 1.700 متر ببئر العبد بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مجلس مدينة بئر العبد ، بشمال سيناء ، مد طريق بنطاق مركز بئر العبد وتنفيذ الخطة الاستثمارية بطريق الشوحط، حيث أوضح بيان، مجلس المدينة، أن محسن سالم، رئيس مركز ومدينة بئر العبد ، تفقد طريق الشوحط بطول 1.700 متر ، بتكلفة إجمالية 2.5 مليون جنيه ، وانتهاء العمل به وتسليمه فى فترة اقل من شهر لخدمه اهالى قريه الشوحط .

وفى سياق متصل، نفذ مجلس مدينة بئر العبد حملة برئاسة مجلس المدينة ، وتضم أعضاء من قسم شئون البيئة والاشغالات وقسم شرطه بئر العبد لإزالة التعدى على مدخل عماره بحى التعمير ، وتم إزالة الاشغالات والزراعات المخالفة تنفيذا لاحكام القانون.

كما تابع رئيس مركز ومدينة بئر العبد ، أعمال الخطة الاستثمارية بمركز شباب ٦ اكتوبر وبحضور سليم حامد مدير التخطيط ، وأنور سليمان مدير التعاقدات .

وسبق وأعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء ، فى بيان له، الانتهاء من رصف وانارة طريق مرسى التلول على ساحل شمال سيناء .

وأوضح البيان أن محسن سالم، رئيس مركز ومدينة بئر العبد ، يرافقه سليم حامد مدير التخطيط ، تفقدا طريق التلول المرسى بعد الانتهاء من رصفه بطول ٣ كيلو ، الانتهاء من إنارته بالخطة الاستثمارية لمركز بئر العبد بتكلفة ٧ مليون جنيه .

وأوضح البيان أن الطريق يربط ما بين الطريق الدولى القنطرة العريش حتى مرسى التلول ويخدم حركة الصيد ببحيرة البردويل بالإضافة إلى مروره وسط القرية وإنارة شوارع القرية بطول ٣ كيلو وخدمتها كطريق حيوي.

كما أعلن مجلس مدينة بئر العبد إنشاء الطرق الداخلية بقرية قاطية، وتنفيذ حملة الإصلاح لكشافات الإنارة على الطريق الدولى والجارية فى إطار رفع كفاءة إنارة الطريق الدولى العريش القنطرة بنطاق المركز، ورصف طرق التلول المرسى، ويخدم الصيادين فى بحيرة البردويل وحركة السير ويأتى فى إطار التيسير على الأهالى ونشر الخدمات بكل أنحاء المركز، وفتح طريق "عسيلة أبو شله" بناء على شكاوى المواطنين بغلق الطريق بالرمال أثر العاصفة الترابية وسوء الأحوال الجوية ، ورصف طريق "نجيله الساحل" بطول 7 كيلو متر بتكلفة 8 مليون جنيه.

كما تم التوجيه بمواصلة حملة نظافة مكثفة على الطريق الدولى و منطقة مستشفى بئر العبد .

رئيس مدينة بئر العبد يتفقد رصف الطرق

رئيس مدينة بئر العبد يتفقد رصف الطرق

رئيس مدينة بئر العبد يتفقد رصف الطرق